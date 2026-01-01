快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

台灣鳥類地圖 2028完成首次調查

中央社／ 台北1日電

許多國家推動鳥類地圖，台灣正由農業部生物多樣性研究所與中華鳥會合作「台灣鳥類地圖計畫」，預定2028年完成首次調查，可了解台灣繁殖鳥類空間分布、繁殖狀態與棲地的關聯。

生多所表示，台灣欠缺完整的鳥類分布資訊，鳥類紀錄多數集中在熱門地區，許多地區的空間與時間資訊仍不均勻，要做到生物多樣性保育，需要有鳥類地圖，才能掌握鳥類族群變化與棲地變遷。

eBird是目前全球最成功的鳥類紀錄網站，生多所與中華民國野鳥學會共同經營eBird Taiwan中文入口網站至今10年；2023年起，生多所與中華鳥會以eBirdTaiwan為平台，啟動「台灣鳥類地圖計畫」（TaiwanBird Atlas），因鳥類地圖涵蓋極大的地理範圍，非常仰賴公民科學家的參與才能順利達成。

根據生多所提供的資料，台灣首次推動的鳥類地圖計畫以5kmx5km網格為基礎，每個網格在5年內至少達20小時觀察時數，且需探訪主要棲地類型。與一般賞鳥不同的是，需更進一步觀察並記下鳥類繁殖行為，如出現配對活動、築巢或攜帶食物育雛等，目標在2028年完成台灣首次全面鳥類調查。

生多所指出，台積電自2024年起透過「Eco Plus!生態共融計畫」提供「台灣鳥類地圖」計畫經費支持。

生多所統計，目前約有2000名鳥友貢獻eBird Taiwan觀察紀錄，造訪過85%均勻分布於全台灣的調查樣區（含離島）。同時，台積電也支持推動Merlin鳥種識別App，協助訓練台灣鳥類聲音的自動辨識，讓民眾更容易辨識鳥類，擴大生態保育參與。

Merlin是美國康乃爾鳥類學研究室開發的免費應用程式，能夠透過照片或鳥鳴聲音幫助使用者辨識鳥類。生多所表示，目前Merlin已經能自動辨識超過250種台灣鳥類。

生多所研究員兼組長林瑞興是目前eBird Taiwan的大家長，10年來貢獻eBird Taiwan的鳥類觀察紀錄清單逾1萬份。

林瑞興說，eBird Taiwan的觀察可將實地觀察到的鳥種、數量與時間、地點，透過App記錄並即時上傳，也可拍照上傳。

嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩賞鳥40年，10年來，他上傳eBird Taiwan的紀錄清單，超過1萬5000份，他不僅是記錄者，更是協助審閱eBirdTaiwan資料的志工。

蔡若詩說，觀察並記錄鳥類已成為他日常生活的一部分，但因工作忙碌，不會特別安排時間去某處賞鳥，而是只要出門，隨時就會將所看到的鳥，透過eBird Taiwan的App記錄並上傳。

地圖 上傳 賞鳥

延伸閱讀

11名熱血鳥友 10年每人紀錄逾萬份台灣鳥類蹤跡

賞鳥40年！蔡若詩天天拍照「10年不間斷」 進開刀房前也不錯過

耶誕驚喜！桃園埤塘現罕見白變洋燕 鳥友：太幸運了

陸禽水禽飼養大不同 農業部上架照顧指南

相關新聞

黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 林保署與社區加強巡護

嘉義縣阿里山鄉達邦村居民昨天通報，台灣黑熊入侵工寮。林保署嘉義分署隨即派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊...

新北犬貓絕育補助元旦上路 公犬貓補助600元、母犬貓1200元

新北市動保處提醒飼主，1月1日起將開放犬貓絕育補助申請，只要設籍新北市，或認養新北市動物之家犬貓，帶犬貓至動保處合作動物...

立委要求農業部提建議版本 動保法修正擇期再審

立法院經濟委員會今逐條審查「動物保護法」部分條文修正案，本次修正共有38位立委提案，也是少數朝野均有共識的修正。然而經過...

寵物放養屢造成事故 保育團體：動保法修法也未重視

立法院今將再次逐條審查「動物保護法」條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，今早再指出，「動...

動保法修正案今審查 民團：僅8立委提案有助管理遊蕩動物

立法院今將再次逐條審查動物保護法條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，廿八位立法委員所提的...

五股動物之家志工團隊全力推動成犬認養 今年成效成長1成

新北市動保處近年積極推廣成犬認養，以五股動物之家為例，2025年共有189隻成犬找到幸福家庭，較2024年的160隻成長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。