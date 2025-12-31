立委要求農業部提建議版本 動保法修正擇期再審

立法院經濟委員會今逐條審查「動物保護法」部分條文修正案，本次修正共有38位立委提案，也是少數朝野均有共識的修正。然而經過3個小時僅審查2條，加上今天仍未有行政院版本，主席楊瓊瓔裁示，要求農業部2周內整合委員提案與修正動議，並提出農業部的建議版本到經濟委員會，並在下次審查直接逐條討論。

本次動保法修正版本眾多，共有38位立委提案，修正內容包含源頭管理、末端管理、衝突管理等面向，而動物權的重新認定、動物保護警察、寵物出外須牽繩等也在委員提案中明確放進條文。

今天經歷2個小時宣讀修正條文後，委員會進入條文的實質審查，然而本次僅有委員版本，但卻未有行政院版本。楊瓊瓔多次表示，各界都非常關心本次「動保法」修法，但卻遲遲未見行政院版本。

農業部長陳駿季表示，行政院版已經審查完成，院會後將送到立法院，會要求行政院盡快排入院會議程並付委審查。

當審查到第二條，關於立委蘇巧慧等人提案設置動保警察時，陳駿季表示，除了屏東縣有把動保和防疫人力分開外，其他縣市都是合併一起，縣市也有提人力配置需求，但因為專業不同，職缺也不容易補足，自己希望人力還是應該適當切割，人事總處也承諾會召開座談會，好了解第一線防疫與動保人員的困境。

陳駿季表示，除了動保警察外，也希望設置「動物保護官」，當有爭議時可以在動保官層級來進行協商。

立委洪孟楷表示，現在要把動保警察放進法條已經不容易，而動保官又該如何執行？農業部應該也要有版本出來，結果今天還是沒有行政院版本。

立委林岱樺則認為，立法院審查為何一定要等行政院版本？若一個議題朝野都有高度共識，也幾乎沒有黨派反對時，就沒有所謂行政院版本，而是民意的版本，要求農業部1個月內提出動檢員、動保警察與動保官的職掌，以及所屬位階、被賦予的公權力等。

立委謝衣鳯說，如果大家都有共識，確實不需要行政院版本，動保警察確實在警力人力不足下難以推動，建議是否可提高現行動保人員的位階與權責，並在委員會通過。

楊瓊櫻裁示，農業部必須尊重委員的提案與修正動議，責成農業部以2周時間，將委員提案與修正動議整合各版本的條次，並提出農業部的建議版本到經濟委員會，下次會議將直接逐條討論，擇期再審。

