影／抗議開放改良式山豬吊 動保團體批皆為殘忍獵具

立法院經濟委員會審查動保法修法，同時動保團體動員在群賢樓前抗議山豬吊條文，台灣動物共生聯盟等動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。

動保團體表示實際測驗顯示，兩者同樣造成無差別傷害，皆為殘忍獵具，公告管制形同未禁，動團要求法律明文規定，全面禁止山豬吊的輸入、製造、陳列、持有與販賣。 動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影 動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影

