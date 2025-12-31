快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

影／抗議開放改良式山豬吊 動保團體批皆為殘忍獵具

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影
動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影

立法院經濟委員會審查動保法修法，同時動保團體動員在群賢樓前抗議山吊條文，台灣動物共生聯盟等動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。

動保團體表示實際測驗顯示，兩者同樣造成無差別傷害，皆為殘忍獵具，公告管制形同未禁，動團要求法律明文規定，全面禁止山豬吊的輸入、製造、陳列、持有與販賣。

動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影
動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影
動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影
動保團體上午前往立法院抗議，反對由農業部以公告方式禁止市售一般山豬吊，卻開放改良式版本「改良式山豬吊」。記者曾學仁／攝影

動保團體 立法院

延伸閱讀

被轟不挺國防 林沛祥：支持不等於照單全收 賴總統應走進立院說清楚

1.25兆軍費特別條例又未列院會議程 藍嗆賴總統先報告備詢

藍白5度封殺1.25兆國防特別條例 無法付委審查

黃國昌籲賴總統管好自家立委 好好在立法院上班

相關新聞

寵物放養屢造成事故 保育團體：動保法修法也未重視

立法院今將再次逐條審查「動物保護法」條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，今早再指出，「動...

動保法修正案今審查 民團：僅8立委提案有助管理遊蕩動物

立法院今將再次逐條審查動物保護法條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，廿八位立法委員所提的...

五股動物之家志工團隊全力推動成犬認養 今年成效成長1成

新北市動保處近年積極推廣成犬認養，以五股動物之家為例，2025年共有189隻成犬找到幸福家庭，較2024年的160隻成長...

明動保法逐條修正 保育團體：僅8立委提案有助解決遊蕩動物衝突

立法院將於明天將進行第2次「動物保護法」條文修正逐條審查，生態保育團體今召開記者會，進一步檢視目前各項修法提案中，哪些內...

動保法審查在即 野保團體公布「減緩遊蕩動物衝突」修法評分

立法院即將進行第二次《動物保護法》審查，野生動物保育團體今天再次聯合舉行記者會，針對12月31日將審查的所有《動物保護法...

推廣寵物CPR 新北動保處：救命的關鍵，來自有準備的飼主

犬貓對毛孩爸媽而言，已是家人般的存在，當寵物愈來愈高齡，突發心跳停止、呼吸中止等緊急狀況也隨之增加。新北動保處推廣寵物C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。