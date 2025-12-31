聽新聞
0:00 / 0:00

動保法修正案今審查 民團：僅8立委提案有助管理遊蕩動物

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

立法院今將再次逐條審查動物保護法條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，廿八位立法委員所提的動保法修正提案中，僅有八位提案有助減緩遊蕩動物對環境的衝擊，亟需立法院審查時正視並即刻調整。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，近年瀕危野生動物遭遊蕩動物攻擊案例頻傳，人犬衝突也逐年上升，政府不應放任遊蕩動物問題持續惡化，應盡速建立具體且合理的遊蕩動物管理制度。

蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，遊蕩犬貓因為被餵食而聚集，和野生動物共域情形增加，狂犬病等病毒傳播的風險就會擴大，希望這次立委審查時能更重視遊蕩動物的議題。

立委郭昱晴表示，遊蕩動物的餵食管理、路殺、不當棄養、野生動物棲地破壞等管理缺口都需要被補上，這些需要廣泛且共同討論，而非每次因為單一事件就造成各方對立。

立委洪孟楷指出，無論是飼主責任或遊蕩犬貓管理，就目前來看確實不足，動保法要修法並不容易，但每次修正都應該要解決問題，遊蕩動物一直是社會長期關注的議題，這次審查更應該要提出討論。

動保法 生態保育 狂犬病 郭昱晴 洪孟楷

延伸閱讀

盼人民可直接提案罷免總統 翁曉玲提「罷免總統修憲案」

明動保法逐條修正 保育團體：僅8立委提案有助解決遊蕩動物衝突

動保法審查在即 野保團體公布「減緩遊蕩動物衝突」修法評分

公職獸醫荒！聽到要管流蕩犬就嚇跑 立委促動保、防疫分流

相關新聞

動保法修正案今審查 民團：僅8立委提案有助管理遊蕩動物

立法院今將再次逐條審查動物保護法條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，廿八位立法委員所提的...

五股動物之家志工團隊全力推動成犬認養 今年成效成長1成

新北市動保處近年積極推廣成犬認養，以五股動物之家為例，2025年共有189隻成犬找到幸福家庭，較2024年的160隻成長...

明動保法逐條修正 保育團體：僅8立委提案有助解決遊蕩動物衝突

立法院將於明天將進行第2次「動物保護法」條文修正逐條審查，生態保育團體今召開記者會，進一步檢視目前各項修法提案中，哪些內...

動保法審查在即 野保團體公布「減緩遊蕩動物衝突」修法評分

立法院即將進行第二次《動物保護法》審查，野生動物保育團體今天再次聯合舉行記者會，針對12月31日將審查的所有《動物保護法...

推廣寵物CPR 新北動保處：救命的關鍵，來自有準備的飼主

犬貓對毛孩爸媽而言，已是家人般的存在，當寵物愈來愈高齡，突發心跳停止、呼吸中止等緊急狀況也隨之增加。新北動保處推廣寵物C...

避免寵物醫療糾紛 中市擬設溝通平台

台中市登記犬貓數量已達35萬隻，但民眾反映寵物醫療收費高、診療爭議頻傳，卻缺乏明確申訴與調解管道。台中市農業局回應，將參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。