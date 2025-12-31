動保法修正案今審查 民團：僅8立委提案有助管理遊蕩動物

立法院今將再次逐條審查動物保護法條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，廿八位立法委員所提的動保法修正提案中，僅有八位提案有助減緩遊蕩動物對環境的衝擊，亟需立法院審查時正視並即刻調整。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，近年瀕危野生動物遭遊蕩動物攻擊案例頻傳，人犬衝突也逐年上升，政府不應放任遊蕩動物問題持續惡化，應盡速建立具體且合理的遊蕩動物管理制度。

蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，遊蕩犬貓因為被餵食而聚集，和野生動物共域情形增加，狂犬病等病毒傳播的風險就會擴大，希望這次立委審查時能更重視遊蕩動物的議題。

立委郭昱晴表示，遊蕩動物的餵食管理、路殺、不當棄養、野生動物棲地破壞等管理缺口都需要被補上，這些需要廣泛且共同討論，而非每次因為單一事件就造成各方對立。

立委洪孟楷指出，無論是飼主責任或遊蕩犬貓管理，就目前來看確實不足，動保法要修法並不容易，但每次修正都應該要解決問題，遊蕩動物一直是社會長期關注的議題，這次審查更應該要提出討論。

