明動保法逐條修正 保育團體：僅8立委提案有助解決遊蕩動物衝突

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
野保團體聯合發言人李宗宸（中）指出，遊蕩動物問題已成燃眉之急，政策討論必須明確區分「長期結構改革」與「短期衝突緩解」，兩者須並行推動，缺一不可。記者邱德祥／攝影
立法院將於明天將進行第2次「動物保護法」條文修正逐條審查，生態保育團體今召開記者會，進一步檢視目前各項修法提案中，哪些內容實際有助於減緩遊蕩動物與野生動物、人類社會的衝突。保育團體表示，28位委員所提修正案，只有8位提案對解決遊蕩動物衝突問題的實質助益，顯示相關修法比例嚴重失衡。

本次記者會，保育團體首度公布一套公開、可檢視的「修法評分系統」，從「源頭管理」、「末端管理」與「衝突管理」三大面向，量化各委員提案對解決遊蕩動物衝突問題的實質助益，並依評分結果，表揚在制度設計上具體回應問題的立法委員與修法方向。

保育團體指出，透過評分系統檢視後，28位委員所提的38項動保法修正提案中，僅有8位立法委員，包含郭昱晴、黃捷、張雅琳、陳亭妃、蘇巧慧、洪孟楷、羅廷瑋、葉元之等提案達到「有助減緩遊蕩動物對環境的衝擊」門檻，然而目前遊蕩動物已實質造成社會公共安全、公共衛生與經濟損失等問題，相關修法比例嚴重失衡。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，近年瀕危野生動物遭遊蕩動物攻擊案例頻傳，相關人畜衝突如車禍等也程逐年上升趨勢，因此政策必須明確區分長期結構改革與短期衝突緩解，兩者缺一不可。

李宗宸以衝突管理為例，修法提案須實質涉及管理衝突熱區與管制高風險行為，例如規定飼主有義務防止寵物無故傷害野生動物，連國際同伴動物管理聯盟聲明都指出，在特定區域如自然保護區，不餵食犬貓是共識，這也是動保與野保的基本共識，政府不應放任遊蕩動物問題持續惡化，必須同步建立可即時發揮效益的法律工具。

蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，遊蕩動物與野生動物的衝突不僅是肉眼可見的追咬，人畜共通傳染病的擴散反而是更迫切的問題，也是高昂社會成本支出的潛在風險，遊蕩犬貓因為被餵食而聚集，和野生動物共域的區域也因此增加，犬小病毒、犬瘟熱、狂犬病等病毒傳播的風險就會擴大，希望這次修法也能重視這個議題。

台灣石虎保育協會理事王泳心表示，動保法規定成年人才能成為飼主，但如果到了成年時再灌輸飼主責任恐怕太晚，應該在課綱中就落實，修法目的是要讓所有動物都適得其所，也就是路上沒有任何動物需要被餵食。

郭昱晴表示，餵食管理、路殺、不當棄養、棲地破壞等管理缺口都需要被補上，而收容所能否提升收容量能，公私協力的資源對接是否更積極，讓收容所內動物的周轉率提高等，這些都需要廣泛且共同討論，而非每次因為單一事件就造成各方對立。

洪孟楷指出，遊蕩動物的管理一直是社會關注的議題，源頭、末端、衝突管理，這些都還需要精進，而強化飼主責任、遊蕩犬貓管理上目前還是不足，期待農業部明天逐條審查一定要有明確方向，動保法要修法並不容易，但每次修正都應該要解決問題。

