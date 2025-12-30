亞洲黑熊以植物為主食 黑糖17歲慶生享用蔬果糕

快訊

中央社／ 台北30日電

台北市立動物園今天表示，特地以當令蔬果製作蛋糕，為園內亞洲黑熊「黑糖」慶祝17歲生日，滿足牠以植物為主食的雜食性需求，並請登山客落實無痕山林，避免熊接近營區、步道。

動物園發布園內亞洲黑熊「黑糖」吃蛋糕慶祝17歲生日的影像，分享喜愛動物的市民朋友牠的喜悅。

動物園說，黑熊雖然是食肉目動物，但所食食物高達8成以上是植物，牠們擁有極高的食性彈性，能因應季節尋找當令的果實、蜂蛹或小型哺乳動物。

為滿足亞洲黑熊以植物為主食的雜食性，動物園說，特地將燕麥、紅棗、葡萄乾混合蒸熟作為主體，並添入空心菜、高麗菜、大黃瓜、紅蘿蔔、地瓜泥，再以堅果點綴，完成「黑糖」的生日蛋糕。

動物園陳述「黑糖」享用時，用牠的大熊掌撥弄蛋糕，展現出高度熱情；蛋糕吃完後，開始尋找保育員藏在活動現場的其它蔬果早餐，藉此讓被圈養的黑糖大腦獲得刺激、提高活動量，相信觀看過程的遊客，也能從中體會黑熊如何以其靈敏的嗅覺覓食。

因此，動物園提醒，近期台、日山區都有熊出沒，主因雖是冬季山區天然食物短缺，仍要呼籲登山客落實無痕山林，有氣味的果皮、茶葉等垃圾要帶下山，在營地請用食物密封袋或密封罐，且絕不要餵食野生動物，以免讓熊將人類、營地、步道與食物產生連結而靠近，徒增人熊衝突風險，也會讓熊誤食塑膠袋等異物而喪命。

