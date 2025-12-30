動保法審查在即 野保團體公布「減緩遊蕩動物衝突」修法評分

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
野保團體聯合發言人李宗宸（中）指出，遊蕩動物問題已成燃眉之急，政策討論必須明確區分「長期結構改革」與「短期衝突緩解」，兩者須並行推動，缺一不可。記者邱德祥／攝影
立法院即將進行第二次《動物保護法》審查，野生動物保育團體今天再次聯合舉行記者會，針對12月31日將審查的所有《動物保護法》修法提案進行全面評比。野保團體表示評比結果顯示，絕大多數修法提案未能正視遊蕩犬猫與野生動物衝突日益加劇的現況，僅有一條提案明確聚焦於當前最為急迫的「衝突管理」問題，顯示整體修法方向仍與第一線實務需求存在明顯落差，亟需立法院正視並即刻調整。

檢視28位委員所提出的38項動保法修法提案，發現僅有8位立法委員的提案達到「有助減緩遊蕩動物衝擊」的門檻，然而目前遊蕩動物已實質造成社會公共安全、公共衛生與經濟損失等多面向問題，相關修法提案比例嚴重失衡。動保團體懇切呼籲立法院及社會各界擴大關注並投入公共討論，儘速建立具體且合理的遊蕩動物管理制度，共同守護台灣的野生動物。

野保團體聯合發言人李宗宸指出，近年，瀕危野生動物遭遊蕩動物攻擊的察例頻傳，相關的人畜衝突事件也呈逐年上升趨勢，顯示遊蕩動物問題已成燃眉之急。李宗宸強調，政策討論必須明確區分「長期結構改革」與「短期衝突緩解」，兩者須並行推動，缺一不可。

