11名熱血鳥友 10年每人紀錄逾萬份台灣鳥類蹤跡

中央社／ 台北29日電

農業部生物多樣性研究所與中華民國野鳥學會共同經營 eBird Taiwan 中文入口網站10年，已累計超過141萬份賞鳥紀錄，其中11名熱血鳥友，每人都紀錄超過1萬份台灣鳥類蹤跡。

生多所今天發布新聞稿，eBird 是全球最大賞鳥紀錄資料庫，繁體中文入口網 eBird Taiwan 在2015年啟用，至今滿10年，累計超過141萬份賞鳥紀錄，在全球排名第7。

生多所於11月下旬，與野鳥學會舉辦「eBird Taiwan10週年暨榮耀鳥友頒獎大會」線上典禮，頒發「榮耀鳥友」給11名資深使用者。

生多所說，這11名熱血鳥友，10年來每人都上傳了超過1萬份完整鳥類在台灣各處蹤跡的紀錄清單，合計貢獻超過17萬份紀錄，一起共同構築台灣最綿密的生態監測網，寫下台灣珍貴的生態日記。

生多所介紹嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩，連續上傳清單長達3650天，在11月底時，累計1萬5009份鳥類紀錄清單，10年來不間斷的堅持，令人動容，且蔡若詩不僅是紀錄者，也是協助 eBirdTaiwan 審閱資料的志工。

生多所說，這次獲獎名單中的榜首，是來自金門的洪廷維，他長期深耕金門在地紀錄，10年來貢獻了高達2萬5304份的完整鳥類紀錄清單。

生多所介紹另一名榮耀鳥友王李廉，自設挑戰目標，完成了「高鐵站 eBird 完全制霸」與「台灣棒球場大暴走」，他用1萬6213份清單告訴大家，賞鳥除了深山野嶺，生活更是處處皆可觀察。

生多所說，還有一名鳥友薛綺蓮，特別將紙本時代的筆記數位化，將 eBird Taiwan 的紀錄回溯至1985年，填補了歷史空白；eBird Taiwan 大家長也是生多所研究員兼組長林瑞興與鳥類嚮導洪貫捷，也分別上傳1萬814份、1萬7723份鳥類紀錄。

另外5名熱血鳥友，還有自2017年起寫「賞鳥日記」的蔡志偉、註冊最晚卻衝勁十足的陳逸政，貢獻大量珍貴影音與審閱工作的鄭可、李昱緯、林釗輝。

生多所說，eBird 創始單位是美國康乃爾大學鳥類學研究室，目前是全球最大賞鳥紀錄資料庫，eBirdTaiwan於2015年8月上線，10年來將台灣帶入全球性的公民科學網絡，不只是賞鳥人的紀錄工具，也是科學研究與保育工作所需的重要資訊來源。

