推廣寵物CPR 新北動保處：救命的關鍵，來自有準備的飼主

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北動保處推廣寵物CPR，在送醫前扮演關鍵的急救力量，避免因缺氧過久造成不可逆的傷害。圖／新北市動保處提供
犬貓對毛孩爸媽而言，已是家人般的存在，當寵物愈來愈高齡，突發心跳停止、呼吸中止等緊急狀況也隨之增加。新北動保處推廣寵物CPR，在送醫前扮演關鍵的急救力量，避免因缺氧過久造成不可逆的傷害。

新北市動保處持續推動「寵物CPR全民防護保衛戰」，今年已辦理10堂「寵物CPR教學課程」，課程結合現場示範、影片教學與實作練習，針對犬貓不同胸型，教授正確的按壓方式（胸部按壓每分鐘100至120次），讓學員不只「聽得懂」，更能「做得到」。現場按壓檢視正確急救流程，測試通過後，即發放寵物CPR訓練證明卡，目前逾2000人取得證明。課程推出後反應熱烈，受訓人次逐年成長。

2026年，動保處再次攜手社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會，開辦20場「犬貓基本救命術課程－寵物CPR」，協助飼主在危急時刻，為犬貓爭取最寶貴的黃金救援時間。課程報名網址：https://reurl.cc/rKYO1k。藉由普及急救觀念與實用技能，盼能讓更多飼主在關鍵時刻，為毛孩爭取寶貴的生命時間。

動保處獸醫師黃士至說，寵物CPR目的並非取代專業獸醫，而是在送醫前把握黃金時機，避免因缺氧過久造成不可逆傷害，呼籲飼主在確保自身安全前提下，熟悉CPR基本流程，包括「檢查反應」、「確認呼吸」、「胸部按壓」等步驟，並同步聯絡動物醫院。由於黃金救援時間往往只有短短幾分鐘，若飼主能在第一時間施以正確CPR，可大幅提升毛孩的存活率，為後續送醫搶救爭取更多可能。

CPR 寵物

