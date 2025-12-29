聽新聞
避免寵物醫療糾紛 中市擬設溝通平台

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市登記犬貓數量已達35萬隻，但民眾反映寵物醫療收費高、診療爭議頻傳，卻缺乏明確申訴與調解管道。台中市農業局回應，將參考新北作法研議推動「寵物醫療糾紛溝通平台」。

根據市府資料，台中市動物醫院數量從2019年的240間成長至291間，但僅約50間取得「優良醫療機構標章」，比例偏低。隨著寵物醫療需求增加，醫療糾紛逐年上升，農業局統計，每年約有20件通報案件，多集中在醫療費用爭議、治療方式與效果不滿等問題。

葉姓飼主直言，寵物醫療費用動輒破萬元，卻常遇到報價不清楚、治療過程中臨時加收費用的情形，「每次帶寵物看診都很緊張，不知道最後帳單會開到多少」。也有民眾認為，寵物醫療不像人類有健保制度，資訊不對等下，飼主往往只能被動接受，發生爭議時更不知向誰求助。

議員林昊佑指出，目前市府流程多由動保處先介入協調，若無法達成共識，再轉由消保官處理，但消保官多非獸醫背景，對醫療專業責任難以判斷。他強調，許多飼主甚至不知道可以申訴或調解，更不清楚制度能替他們爭取什麼權益。

林昊佑建議中市府比照新北市，與獸醫師公會、消保官共同組成「寵物醫療糾紛溝通平台」，由獸醫師公會提供專業諮詢與意見，協助釐清醫療爭點，提高調解成功率，可讓飼主在面對高專業門檻的醫療爭議時，有第三方、公正且具專業性的協助。

農業局代理局長李逸安說，將研議參考新北市作法，結合獸醫師公會建立跨單位的調解機制，提升處理寵物醫療糾紛的專業性與效率。

動保處代理處長施愛燕則指出，動物醫院優良醫療機構標章制度於2024年才正式啟動，未來將持續推動，並加強稽查與宣導，逐步提高制度覆蓋率，減少醫療爭議發生。

