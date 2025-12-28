影／強震搖晃農場水豚狂奔3秒「定格」萌樣曝光 網：很台灣人欸

宜蘭外海昨晚發生規模7.0強震，全台有感，不少網友驚嚇上網留言。位於宜蘭冬山鄉的熱門農場「斑比山丘」監視器錄下當時一群水豚遇到強震的反應，原本悠閒低頭吃草，地震搖晃時群起狂奔，但3秒後突然定格不動，默靜觀察四周。影片曝光後網友直呼「很台灣人欸」、「超可愛」，吸引4萬多人按讚。

昨晚這起地震，不但嚇人，也嚇到動物。「斑比山丘」農場在Threads貼出地震監視器影片，錄影鏡頭不斷烈搖晃，農舍10幾隻水豚大多悠哉吃著草，地震猛烈搖晃，水豚瞬間往外奔跑，不過大約3秒後，所有水豚突然「定格」不動，原本跑出去的一隻水豚緩慢走回，靜靜觀察四周，畫面逗趣又爆笑。

農場小編貼文「剛剛的地震有夠大啊啊啊啊～大家還好嗎？保姆趕緊查看監視器，確認動物們的安全，水豚們：有跑，但不多」。影片曝光後吸引大批網友瘋傳，4萬多人按讚，近500人留言，100多萬人次瀏覽，這群可愛水豚意外爆紅。

網友紛紛留言「覺得這篇會爆，像極了台灣人」、「超好笑」、「第一次看到水豚動那麼快」、「很可愛耶」、「跑個3秒意思意思，好淡定」、「同時開始跑，然後同時停下來欸」、「有嚇到，三秒定格的樣子，跟我們一樣」、「123木頭」、「很台灣人欸，有跑但不多，從從容容」、「影片值得收藏，園區監視器才有的獨家畫面，從來沒看過」。 昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。圖／斑比山丘提供 昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。圖／斑比山丘提供 昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。圖／斑比山丘提供

商品推薦