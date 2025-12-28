聽新聞
廣角鏡／新北動物之家 抗寒大作戰

聯合報／ 記者江婉儀
圖／新北市動保處提供
圖／新北市動保處提供

低溫來襲，新北8個動物之家全面啟動「三段式控溫機制」，氣溫降至15度以下時，加強防風帆布、降至12度以下時，增加保暖布料、降至10度以下時，開啟保溫燈及暖爐，以提高環境溫度，另外也增加高度應保持至少1公尺的安全距離，以防燙傷。

