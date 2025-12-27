候鳥遷徙南下度冬 稀有大麻鷺現蹤高雄茄萣濕地

氣溫驟降，候鳥遷徙度冬，鳥友驚喜發現稀有冬候鳥「大麻鷺」現身高雄茄萣濕地，初估觀察約有3至4隻停棲覓食，南台灣濕地已成為候鳥重要中繼站，也為今年的冬候鳥季增添亮點。

高雄市工務局公園處指出，大麻鷺又稱大麻鳽，隸屬鷺科麻鳽屬，為隱匿性極高的冬候鳥，體型粗壯、羽色呈褐黃與黑色相間斑紋，具高度保護色，能完美融入蘆葦與濕地草生環境。最具辨識度的是警戒時的擬態姿勢，就是伸長脖子、全身筆直靜止，如枯草般與環境合而為一，也因此成為難以觀察與拍攝的鳥種。

公園處說明，大麻鷺主要棲息於蘆葦濕地與沼澤，多為獨居型態，覓食以魚類、蛙類、昆蟲及小型水生生物為主。此次在茄萣濕地現身，除與常見的蒼鷺同框互動外，還多次展現經典警戒姿態，讓現場鳥友直呼難得，成為鏡頭追逐的焦點。由於其行蹤隱蔽，能拍到清晰畫面相當罕見，堪稱一場生態視覺饗宴。

公園處表示，茄萣濕地長年是賞鳥與自然攝影的重要據點，隨著冬候鳥潮陸續到來，預期將吸引更多民眾走入濕地、親近自然。也呼籲前往賞鳥的民眾遵守禮節，保持適當距離、不干擾棲息行為，共同守護這片珍貴的自然棲地，讓更多稀有物種能安心停棲、年年再訪。 大麻鷺現身蘆葦間，以絕佳偽裝融入濕地景致。圖／工務局提供 大麻鷺罕見露面，為茄萣濕地的冬季增添亮點。圖／工務局提供 穿梭蘆草的大麻鷺，以斑紋體色展現頂級生存智慧。圖／工務局提供 大麻鷺警戒姿態瞬間定格，成為鳥友心中的經典畫面。圖／工務局提供

商品推薦