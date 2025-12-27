快訊

割頸案法官「讓凶嫌孝順被害家屬」言論遭撻伐！家屬回應了

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

積欠國民年金8年…她一次「全額繳清」！過來人曝關鍵：很值得

候鳥遷徙南下度冬 稀有大麻鷺現蹤高雄茄萣濕地

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
伸長脖子進入偽裝模式的大麻鷺，宛如濕地中的隱形高手。圖／工務局提供
伸長脖子進入偽裝模式的大麻鷺，宛如濕地中的隱形高手。圖／工務局提供

氣溫驟降，候鳥遷徙度冬，鳥友驚喜發現稀有冬候鳥「大麻鷺」現身高雄茄萣濕地，初估觀察約有3至4隻停棲覓食，南台灣濕地已成為候鳥重要中繼站，也為今年的冬候鳥季增添亮點。

⭐2025總回顧

高雄市工務局公園處指出，大麻鷺又稱大麻鳽，隸屬鷺科麻鳽屬，為隱匿性極高的冬候鳥，體型粗壯、羽色呈褐黃與黑色相間斑紋，具高度保護色，能完美融入蘆葦與濕地草生環境。最具辨識度的是警戒時的擬態姿勢，就是伸長脖子、全身筆直靜止，如枯草般與環境合而為一，也因此成為難以觀察與拍攝的鳥種。

公園處說明，大麻鷺主要棲息於蘆葦濕地與沼澤，多為獨居型態，覓食以魚類、蛙類、昆蟲及小型水生生物為主。此次在茄萣濕地現身，除與常見的蒼鷺同框互動外，還多次展現經典警戒姿態，讓現場鳥友直呼難得，成為鏡頭追逐的焦點。由於其行蹤隱蔽，能拍到清晰畫面相當罕見，堪稱一場生態視覺饗宴。

公園處表示，茄萣濕地長年是賞鳥與自然攝影的重要據點，隨著冬候鳥潮陸續到來，預期將吸引更多民眾走入濕地、親近自然。也呼籲前往賞鳥的民眾遵守禮節，保持適當距離、不干擾棲息行為，共同守護這片珍貴的自然棲地，讓更多稀有物種能安心停棲、年年再訪。

大麻鷺現身蘆葦間，以絕佳偽裝融入濕地景致。圖／工務局提供
大麻鷺現身蘆葦間，以絕佳偽裝融入濕地景致。圖／工務局提供
大麻鷺罕見露面，為茄萣濕地的冬季增添亮點。圖／工務局提供
大麻鷺罕見露面，為茄萣濕地的冬季增添亮點。圖／工務局提供
穿梭蘆草的大麻鷺，以斑紋體色展現頂級生存智慧。圖／工務局提供
穿梭蘆草的大麻鷺，以斑紋體色展現頂級生存智慧。圖／工務局提供
大麻鷺警戒姿態瞬間定格，成為鳥友心中的經典畫面。圖／工務局提供
大麻鷺警戒姿態瞬間定格，成為鳥友心中的經典畫面。圖／工務局提供

濕地 賞鳥

延伸閱讀

停高雄商圈騎樓遭檢舉 騎士怒貼11張「小心檢舉達人出沒」告示反被酸

影／氣炸了！為20萬元 高雄債主撞爛欠債男轎車一路狂追

影／1年新車停高雄大賣場被偷 車主哀號：沒欠債、沒借人開

高雄11分鐘內3車禍 8車挨撞釀4傷 肇事者同一人被測出毒駕

相關新聞

候鳥遷徙南下度冬 稀有大麻鷺現蹤高雄茄萣濕地

氣溫驟降，候鳥遷徙度冬，鳥友驚喜發現稀有冬候鳥「大麻鷺」現身高雄茄萣濕地，初估觀察約有3至4隻停棲覓食，南台灣濕地已成為...

低溫來襲！新北8動物之家啟動防寒計畫 獸醫分享保暖小技巧

受冷氣團影響，低溫來襲，新北市動保處表示，已全面加強冬季防寒措施，8個動物之家全面啟動「三段式控溫機制」氣溫降至15度以...

台灣黑熊越過大甲溪 出沒南岸佳陽部落

台灣黑熊被記錄到的活動範圍逐漸擴展，農業部林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸的佳陽部落產業道路上，透過紅外線自動...

新竹狗園餓死狗 園方否認 受害飼主討公道

新竹縣一家私人狗園遭控未盡照顧責任，疑餓死10幾隻狗。多名飼主昨天舉著小狗照片痛批負責人不道歉，還出言恐嚇，呼籲縣府介入...

冷氣團來襲「凍未條」！披上麻袋 動物們抱團取暖萌翻

大陸冷氣團來襲，民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」；但包...

披麻袋、吹暖氣…動物園裡「牠們」冷到抱團取暖 大貓熊戶外玩耍兩樣情

大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」；但大貓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。