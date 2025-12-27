低溫來襲！新北8動物之家啟動防寒計畫 獸醫分享保暖小技巧
受冷氣團影響，低溫來襲，新北市動保處表示，已全面加強冬季防寒措施，8個動物之家全面啟動「三段式控溫機制」氣溫降至15度以下時，加強防風帆布、降至12度以下時，增加保暖布料、降至10度以下時，開啟保溫燈及暖爐，以提高環境溫度。
動保處指出，防寒措施不僅著重於「環境」的保暖，不同動物的保暖需求也不同，要求第一線動保員根據低溫特報燈號、動物的年齡、體重、健康狀況做分級照護。
中和動物之家動保員林曉如表示，針對老年犬貓、幼齡犬貓或剛完成手術的動物，會提供專屬的暖墊、暖暖包，並調整至獨立的隔離房舍，以避免其被其他活潑的動物干擾，確保在最舒適的環境中恢復體力。此外，在冬季特別為收容動物增加高蛋白、高熱量的鮮食或肉末比例，強化毛寶貝們的抵抗力，不受寒流來襲而造成身體傷害。
動保處獸醫師黃啟堯提醒，寒冷天氣對毛寶貝們是一大挑戰，雖然毛寶貝體表有毛髮能保暖，但虛弱與年邁的動物仍然容易受寒，飼主們為犬貓居家防寒時，可在牠們常待的地方鋪設保暖睡墊，可提供保暖並具止滑功能為佳。
黃啟堯表示，替犬貓穿衣服時應適時調整，以免悶熱引發皮膚病，對於長毛犬貓應特別注意毛髮打結問題；若屋內使用電暖器時，應保持至少1公尺的安全距離，以防燙傷。
動物之家有近1200隻犬貓，動保處表示，為了讓更多毛寶貝找到溫暖的家，推出認養好康福利，民眾至動物之家認養動物，可獲得寵物白金卡，享有免費醫療諮詢、狂犬病疫苗終身免費施打、一年份基礎疫苗免費施打等照護福利，還可獲得「2025新北認養萬金禮」，擁有寵物智慧照護存摺、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻可加碼獲得新北幣2000元。
