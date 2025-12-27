聽新聞
0:00 / 0:00

台灣黑熊越過大甲溪 出沒南岸佳陽部落

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸、佳陽部落產業道路上，記錄到台灣黑熊的蹤跡，這是大甲溪南岸首次拍到黑熊影像。圖／林業保育署台中分署提供
林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸、佳陽部落產業道路上，記錄到台灣黑熊的蹤跡，這是大甲溪南岸首次拍到黑熊影像。圖／林業保育署台中分署提供

台灣黑熊被記錄到的活動範圍逐漸擴展，農業部林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸的佳陽部落產業道路上，透過紅外線自動相機又拍到台灣黑熊影像，這是大甲溪南岸首次記錄到黑熊蹤跡。當地部落居民表示，不覺得受威脅，希望與黑熊和平共處。

⭐2025總回顧

林保署台中分署表示，近年在梨山地區設置38台紅外線自動相機，過去多在大甲溪北岸雪霸國家公園側記錄到黑熊活動；近2年在大雪山國家森林遊樂區追蹤10隻黑熊活動軌跡，僅有1隻曾跨越大甲溪到南岸梨山地區活動，過去從未在該區域拍攝到黑熊紀錄。

黑熊來自何處？台中分署說，南投仁愛鄉為連結南投、台中黑熊族群的潛在廊道，這次拍到的紅外線自動相機已架設2年多，目前尚無法確認該黑熊的移動路徑。

佳陽社區發展協會表示，去年已組成黑熊巡守隊，參與台灣黑熊生態服務給付，並領取使用改良式獵具，得知黑熊於部落周邊產業道路現身後，居民都十分驚喜，未來將更積極參與友善黑熊措施。

理事長張守宏說，居民關心與黑熊和平共處，將配合宣導加強各項人熊衝突的防制措施，妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險。

台中分署表示，已前往佳陽部落拜訪宣導，避免人熊衝突；森林護管員也到佳陽部落周邊的租地訪視，提醒果園經營者妥善管理垃圾、廚餘及棄果，避免潛在食物吸引黑熊靠近農作區域。

台灣黑熊 梨山 大雪山 森林遊樂區

延伸閱讀

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

霧台大武部落黑熊案 屏東分署：大武已成立黑熊生態巡守隊

屏東9名魯凱族人獵殺黑熊判無罪屏檢上訴 學者：原民狩獵文化汙名化

獨／殺黑熊無罪屏檢上訴 屏東大武部落族人嘆看圖說故事

相關新聞

台灣黑熊越過大甲溪 出沒南岸佳陽部落

台灣黑熊被記錄到的活動範圍逐漸擴展，農業部林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸的佳陽部落產業道路上，透過紅外線自動...

披麻袋、吹暖氣…動物園裡「牠們」冷到抱團取暖 大貓熊戶外玩耍兩樣情

大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」；但大貓...

影／新竹狗園遭控虐狗！十餘犬餓成白骨 受害者組聯盟討公道

新竹縣某私人狗園日前遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵...

廣角鏡／台北市立動物園 動物們過耶誕節

昨天是耶誕節，北市立動物園也準備「耶誕禮物」給園內動物們，大貓熊抱著木屑花布耶誕花圈，水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈...

拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻

今天是耶誕節，台北市立動物園也特地準備「耶誕禮物」給園內動物們，讓牠們一同感受節日喜悅。園方透露，這些都是保育員和志工親...

小橘貓受困排水溝失溫險死 新北動保員救援治療幫找新家

新北市新店區安和路永豐圳處有隻橘色小貓，疑似天雨路滑掉落3公尺深的排水溝內，全身毛髮濕透、虛弱無力無法脫困，動保員獲報後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。