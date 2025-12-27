新竹狗園餓死狗 園方否認 受害飼主討公道
新竹縣一家私人狗園遭控未盡照顧責任，疑餓死10幾隻狗。多名飼主昨天舉著小狗照片痛批負責人不道歉，還出言恐嚇，呼籲縣府介入調查及嚴懲；新竹縣動物保護防疫所表示，一切依法行政，證據到哪裡就處理到哪裡。
針對指控，狗園負責人表示相關說法偏離事實又沒證據，已對其多年投入流浪狗救援的善意行為與名譽造成傷害。相關款項屬自願贊助，並無對價關係，盼外界勿以不精確的法規解讀，抹煞流浪動物救援的本質。
據了解，該狗園位於新竹縣新埔鎮，除了收容流浪犬，也收費收容飼主棄養的寵物犬。今年8月事件爆發，相關單位入園調查，現場瀰漫腐臭味，許多犬隻已成籠內白骨。
受害飼主表示，一隻原本健康的大型犬被活活餓死，「要多少天沒吃沒喝，才會變成白骨」，更有人遭詐騙金額高達30萬元；另有飼主指控，狗園負責人不僅未道歉，還透過網路恐嚇、情緒勒索受害者。
飼主們昨天到縣府動保所陳情，縣議員蔡蕥鍹、吳旭智和呂宛庭等人也到場聲援，要求動保所把關。
新竹縣動保所表示，動保所一向秉持依法行政原則，相關案件皆依事證蒐集情形辦理，證據到哪、處理到哪，絕不寬貸，也不縱容任何違法行為。
此外，動保所也呼籲強化動保檢查員執法權限，以提升執法效能，回應社會大眾期待。
