竹縣狗園收費未照護致犬死 飼主抗議要求咎責

竹縣某狗園日前因籠飼犬飼養不當，多名飼主今天抗議負責人收取寄養費卻未善盡照顧，造成至少10隻犬死亡，盼主管機關咎責；動保所說，依法行政，不縱容任何違法行為。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹、無黨籍竹縣議員呂宛庭今天陪同多名飼主到新竹縣動物保護防疫所抗議，蔡蕥鍹現場說，不少飼主付費給狗園負責人後，後續狗兒卻死亡，甚至未被告知，飼主組成受害者聯盟，盼為狗狗討回公道。

國民黨新竹縣議員吳旭智告訴中央社記者，虐狗事件從8月爆發後，動保所沒入狗園剩餘狗隻，但此狗園負責人近日卻另起爐灶，甚至要繼續收養犬隻，要求動保所負起責任，持續監督。呂宛庭則期盼，不要再有其他受害者。

對此，新竹縣動物保護防疫所透過文字表示，持續秉持依法行政原則，相關案件皆依事證蒐集情形辦理，不縱容任何違法行為。

另有關犬隻寄養問題，動保所指出，相關行政程序均已依法完成，後續將依動物保護法及相關規定持續辦理裁處事宜。

