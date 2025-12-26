竹縣狗園收費未照護致犬死 飼主抗議要求咎責

中央社／ 新竹縣26日電

竹縣某狗園日前因籠飼犬飼養不當，多名飼主今天抗議負責人收取寄養費卻未善盡照顧，造成至少10隻犬死亡，盼主管機關咎責；動保所說，依法行政，不縱容任何違法行為。

⭐2025總回顧

民進黨新竹議員蔡蕥鍹、無黨籍竹縣議員呂宛庭今天陪同多名飼主到新竹縣動物保護防疫所抗議，蔡蕥鍹現場說，不少飼主付費給狗園負責人後，後續狗兒卻死亡，甚至未被告知，飼主組成受害者聯盟，盼為狗狗討回公道。

國民黨新竹縣議員吳旭智告訴中央社記者，虐狗事件從8月爆發後，動保所沒入狗園剩餘狗隻，但此狗園負責人近日卻另起爐灶，甚至要繼續收養犬隻，要求動保所負起責任，持續監督。呂宛庭則期盼，不要再有其他受害者。

對此，新竹縣動物保護防疫所透過文字表示，持續秉持依法行政原則，相關案件皆依事證蒐集情形辦理，不縱容任何違法行為。

另有關犬隻寄養問題，動保所指出，相關行政程序均已依法完成，後續將依動物保護法及相關規定持續辦理裁處事宜。

新竹 議員 動物

延伸閱讀

影／新竹狗園遭控虐狗！十餘犬餓成白骨 受害者組聯盟討公道

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

竹縣2傷害案警澄清非隨機 涉案男為友尋仇送辦

竹縣新豐2男子疑持鐵棒傷人 警掌握作案車輛追緝

相關新聞

台灣黑熊越過大甲溪 出沒南岸佳陽部落

台灣黑熊被記錄到的活動範圍逐漸擴展，農業部林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸的佳陽部落產業道路上，透過紅外線自動...

新竹狗園餓死狗 園方否認 受害飼主討公道

新竹縣一家私人狗園遭控未盡照顧責任，疑餓死10幾隻狗。多名飼主昨天舉著小狗照片痛批負責人不道歉，還出言恐嚇，呼籲縣府介入...

冷氣團來襲「凍未條」！披上麻袋 動物們抱團取暖萌翻

大陸冷氣團來襲，民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」；但包...

披麻袋、吹暖氣…動物園裡「牠們」冷到抱團取暖 大貓熊戶外玩耍兩樣情

大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」；但大貓...

影／新竹狗園遭控虐狗！十餘犬餓成白骨 受害者組聯盟討公道

新竹縣某私人狗園日前遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵...

廣角鏡／台北市立動物園 動物們過耶誕節

昨天是耶誕節，北市立動物園也準備「耶誕禮物」給園內動物們，大貓熊抱著木屑花布耶誕花圈，水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。