披麻袋、吹暖氣…動物園裡「牠們」冷到抱團取暖 大貓熊戶外玩耍兩樣情

大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」；但大貓熊卻充滿活力，在寒風中悠然自得，也讓動物園一樣天氣，呈現不一樣樣態。

動物園說，靈長類的紅毛猩猩雖然有著長毛，卻相對不適應冷冽天氣，會提供乾草和麻布袋供動物自行運用，民眾這時來訪就有機會看到牠手腳並用地披上麻布袋活動；互相打鬧的棕蜘蛛猴在寒冬中也一改習性，會靠在一起「抱團取暖」；非洲象、長頸鹿等怕冷的大型動物則會有專屬暖氣設備。

動物園表示，若遊客來訪時沒在戶外活動場見到動物，還請體諒牠們想窩在室內休息的心情，保育員也會替動物調整飲食、增加高熱量堅果類，並提供保溫燈、加溫板等溫控設施，讓各個物種都能依自身需求度過對人類而言寒冷冬天。

動物園也說，並不是所有動物都需要保暖，還有一群動物正開心地享受屬於牠們天氣，包含國王企鵝、小貓熊、灰狼都顯得精神抖擻，比平常更加活潑，對於擁有一身厚實油性皮毛的大貓熊，天冷時正是度假好天氣，常能看見牠們在戶外活動場裡攀爬活動，是觀察動物習性的好時機。 大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」。圖／動物園提供 大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」。圖／動物園提供 冷氣團來襲，大貓熊卻充滿活力，在寒風中悠然自得，也讓動物園一樣天氣，呈現不一樣樣態。圖／動物園提供 大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」。圖／動物園提供 大陸冷氣團來襲民眾添衣保暖，北市動物園裡有不少動物也害怕寒冷天氣，有物種會披上麻布袋防寒、還有動物會「抱團取暖」。圖／動物園提供

商品推薦