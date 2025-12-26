快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新竹狗園遭控虐狗！十餘犬餓成白骨 受害者組聯盟討公道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣某私人狗園遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡。受害者今召開記者會，要求主管機關究責。記者黃羿馨／攝影
新竹縣某私人狗園遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡。受害者今召開記者會，要求主管機關究責。記者黃羿馨／攝影

新竹縣某私人狗園日前遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡。受害者今召開記者會，要求主管機關究責。動保所回應，絕不寬貸、亦不縱容任何違法行為。

⭐2025總回顧

新竹縣議員蔡蕥鍹指出，接獲陳情時心情沉重，受害人付費後不僅未獲任何通報，直到犬隻死亡才知受騙，身心備受打擊。她指出，事件涉及多名飼主、死亡犬隻數量眾多，動保所應展現魄力，讓社會知道制度不容縱容。

議員吳旭智指出，事件於今年8月曝光後，動保所已沒入園內犬隻，並就犬隻死亡、未辦寵登、未絕育等違規事項，對藍男開罰26萬5000元並移送偵辦，但業者近期疑似另起爐灶、持續收犬，要求主管機關負起把關責任；議員呂宛庭也表示，該案形同挑戰公權力，不能再讓更多人與動物受害。

受害者痛訴，一隻原本健康的大型犬竟被活活餓死，「要多少天沒吃沒喝，才會變成白骨」，更有人遭詐騙金額高達30萬元。受害者並指控，藍男不僅未道歉，還以網路恐嚇、情緒勒索志工與愛媽，行徑囂張。

台灣貓狗人協會理事長黃泰山指出，本案屬「複數動物死亡」，依法應適用動物保護法第25條，而非較輕條文，質疑主管機關錯誤適法，形同「降格處理」。他並指出，收費寄養已涉及營利行為，若未合法立案即屬無照經營，違法態樣恐為複合型，籲全面檢視行政責任，必要時將向監察與司法機關提出告發。

對此，新竹縣動保所回應，針對民眾所提出之訴求，動保所均已充分瞭解，並一向秉持依法行政原則，相關案件皆依事證蒐集情形辦理，證據到哪、處理到哪，絕不寬貸、亦不縱容任何違法行為。

有關犬隻寄養及狂犬病疫苗施打部分，相關行政程序均已依法完成，後續將依動物保護法及相關規定持續辦理裁處事宜。此外，實務執法過程中，動物保護檢查員在權限上仍有其限制，動保所也呼籲強化動保檢查員之執法權限，以提升執法效能，確實落實動物保護，回應社會大眾期待。

新竹縣某私人狗園遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡成白骨。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣某私人狗園遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡成白骨。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣某私人狗園遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡成白骨。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣某私人狗園遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡成白骨。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹指出，接獲陳情時心情沉重，受害人付費後不僅未獲任何通報，直到犬隻死亡才知受騙，身心備受打擊。她指出，事件涉及多名飼主、死亡犬隻數量眾多，動保所應展現魄力，讓社會知道制度不容縱容。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員蔡蕥鍹指出，接獲陳情時心情沉重，受害人付費後不僅未獲任何通報，直到犬隻死亡才知受騙，身心備受打擊。她指出，事件涉及多名飼主、死亡犬隻數量眾多，動保所應展現魄力，讓社會知道制度不容縱容。記者黃羿馨／攝影

動物 死亡

延伸閱讀

影／北捷又傳暴力事件 老翁遭控打頭扯髮攻擊年輕女子

遭控「長期向大陸走私凍品」 陸公安局懸賞追捕2名台灣人

他讓狗出來放風咬傷人辯意外 卻因牠的前科紀錄栽跟頭

三重工廠犬慘遭車輛輾壓…幸運僅受皮肉傷 新北動保處開罰車主17.5萬

相關新聞

影／新竹狗園遭控虐狗！十餘犬餓成白骨 受害者組聯盟討公道

新竹縣某私人狗園日前遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵...

廣角鏡／台北市立動物園 動物們過耶誕節

昨天是耶誕節，北市立動物園也準備「耶誕禮物」給園內動物們，大貓熊抱著木屑花布耶誕花圈，水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈...

拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻

今天是耶誕節，台北市立動物園也特地準備「耶誕禮物」給園內動物們，讓牠們一同感受節日喜悅。園方透露，這些都是保育員和志工親...

小橘貓受困排水溝失溫險死 新北動保員救援治療幫找新家

新北市新店區安和路永豐圳處有隻橘色小貓，疑似天雨路滑掉落3公尺深的排水溝內，全身毛髮濕透、虛弱無力無法脫困，動保員獲報後...

家貓未植晶片115年元旦起開罰 最高1.5萬元

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者最高可處新台幣1萬50...

耶誕驚喜！桃園埤塘現罕見白變洋燕 鳥友：太幸運了

今天是耶誕節，桃園市大園地區埤塘出現極為罕見的生態奇景。一名參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」的鳥友，在例行調查中意外發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。