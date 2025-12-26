影／新竹狗園遭控虐狗！十餘犬餓成白骨 受害者組聯盟討公道

新竹縣某私人狗園日前遭爆虐待案件，多名飼主指控藍姓負責人收取高額寄養費後，未善盡照顧責任，造成至少十餘隻犬隻疑因長期未餵食而死亡。受害者今召開記者會，要求主管機關究責。動保所回應，絕不寬貸、亦不縱容任何違法行為。

新竹縣議員蔡蕥鍹指出，接獲陳情時心情沉重，受害人付費後不僅未獲任何通報，直到犬隻死亡才知受騙，身心備受打擊。她指出，事件涉及多名飼主、死亡犬隻數量眾多，動保所應展現魄力，讓社會知道制度不容縱容。

議員吳旭智指出，事件於今年8月曝光後，動保所已沒入園內犬隻，並就犬隻死亡、未辦寵登、未絕育等違規事項，對藍男開罰26萬5000元並移送偵辦，但業者近期疑似另起爐灶、持續收犬，要求主管機關負起把關責任；議員呂宛庭也表示，該案形同挑戰公權力，不能再讓更多人與動物受害。

受害者痛訴，一隻原本健康的大型犬竟被活活餓死，「要多少天沒吃沒喝，才會變成白骨」，更有人遭詐騙金額高達30萬元。受害者並指控，藍男不僅未道歉，還以網路恐嚇、情緒勒索志工與愛媽，行徑囂張。

台灣貓狗人協會理事長黃泰山指出，本案屬「複數動物死亡」，依法應適用動物保護法第25條，而非較輕條文，質疑主管機關錯誤適法，形同「降格處理」。他並指出，收費寄養已涉及營利行為，若未合法立案即屬無照經營，違法態樣恐為複合型，籲全面檢視行政責任，必要時將向監察與司法機關提出告發。

對此，新竹縣動保所回應，針對民眾所提出之訴求，動保所均已充分瞭解，並一向秉持依法行政原則，相關案件皆依事證蒐集情形辦理，證據到哪、處理到哪，絕不寬貸、亦不縱容任何違法行為。

有關犬隻寄養及狂犬病疫苗施打部分，相關行政程序均已依法完成，後續將依動物保護法及相關規定持續辦理裁處事宜。此外，實務執法過程中，動物保護檢查員在權限上仍有其限制，動保所也呼籲強化動保檢查員之執法權限，以提升執法效能，確實落實動物保護，回應社會大眾期待。

