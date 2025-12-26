聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／台北市立動物園 動物們過耶誕節

聯合報／ 記者林佳彣
圖／台北市立動物園提供
圖／台北市立動物園提供

昨天是耶誕節，北市立動物園也準備「耶誕禮物」給園內動物們，大貓熊抱著木屑花布耶誕花圈（上圖），水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈（下圖），穿山甲在巨型藏食耶誕樹上攀爬找尋食物，普通狨在可愛的耶誕樹造型小窩裡鑽進鑽出，一同感受節日喜悅。

⭐2025總回顧

圖／台北市立動物園提供
圖／台北市立動物園提供

延伸閱讀

耶誕節傳愛 高雄多家飯店推公益送暖活動

冬藏季節彰化偏鄉小校師生耶誕節返校 手做冬季常吃到食物

專訪／宋柏緯30歲後想開不再內耗！為振永佈置耶誕樹

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒捕警連開10槍 抓人過程曝光

相關新聞

廣角鏡／台北市立動物園 動物們過耶誕節

昨天是耶誕節，北市立動物園也準備「耶誕禮物」給園內動物們，大貓熊抱著木屑花布耶誕花圈，水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈...

拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻

今天是耶誕節，台北市立動物園也特地準備「耶誕禮物」給園內動物們，讓牠們一同感受節日喜悅。園方透露，這些都是保育員和志工親...

小橘貓受困排水溝失溫險死 新北動保員救援治療幫找新家

新北市新店區安和路永豐圳處有隻橘色小貓，疑似天雨路滑掉落3公尺深的排水溝內，全身毛髮濕透、虛弱無力無法脫困，動保員獲報後...

家貓未植晶片115年元旦起開罰 最高1.5萬元

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者最高可處新台幣1萬50...

耶誕驚喜！桃園埤塘現罕見白變洋燕 鳥友：太幸運了

今天是耶誕節，桃園市大園地區埤塘出現極為罕見的生態奇景。一名參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」的鳥友，在例行調查中意外發現...

台北動物園喜迎弓角羚羊新生兒 保育員充當保母「照書養」

台北市立動物園的弓角羚羊家族12月喜迎新生小羚羊，但因初次生產的羚羊媽媽沒有如預期展現育幼行為，園方經評估，決定由保育員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。