廣角鏡／台北市立動物園 動物們過耶誕節

昨天是耶誕節，北市立動物園也準備「耶誕禮物」給園內動物們，大貓熊抱著木屑花布耶誕花圈（上圖），水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈（下圖），穿山甲在巨型藏食耶誕樹上攀爬找尋食物，普通狨在可愛的耶誕樹造型小窩裡鑽進鑽出，一同感受節日喜悅。

圖／台北市立動物園提供

