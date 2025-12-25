聽新聞
0:00 / 0:00
拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻
今天是耶誕節，台北市立動物園也特地準備「耶誕禮物」給園內動物們，讓牠們一同感受節日喜悅。園方透露，這些都是保育員和志工親手打造的行為豐富化物件，可以增加動物探索的機會，刺激動物們自然行為表現，增加生活樂趣。
⭐2025總回顧
動物園照養團隊不定期會製作行為豐富化物件給動物們，今天搭配節慶，應景來針對主題大展身手，帶給動物們新鮮的刺激與互動。
例如大貓熊抱著作為氣味行豐物的木屑花布耶誕花圈，水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈，穿山甲在巨型藏食耶誕樹上攀爬找尋食物，普通狨在可愛的耶誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。
園方說，石虎戶外場長出迷你耶誕樹「抓抓柱」，要是有幸運兒看到石虎在抓抓這棵樹，拜託一定要分享。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言