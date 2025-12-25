拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻

今天是耶誕節，台北市立動物園也特地準備「耶誕禮物」給園內動物們，讓牠們一同感受節日喜悅。園方透露，這些都是保育員和志工親手打造的行為豐富化物件，可以增加動物探索的機會，刺激動物們自然行為表現，增加生活樂趣。

動物園照養團隊不定期會製作行為豐富化物件給動物們，今天搭配節慶，應景來針對主題大展身手，帶給動物們新鮮的刺激與互動。

例如大貓熊抱著作為氣味行豐物的木屑花布耶誕花圈，水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈，穿山甲在巨型藏食耶誕樹上攀爬找尋食物，普通狨在可愛的耶誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。

園方說，石虎戶外場長出迷你耶誕樹「抓抓柱」，要是有幸運兒看到石虎在抓抓這棵樹，拜託一定要分享。 穿山甲在巨型藏食耶誕樹上攀爬找尋食物。圖／台北市立動物園提供 水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈。圖／台北市立動物園提供 石虎戶外場長出迷你耶誕樹「抓抓柱」，台北動物園喊話看到石虎在抓抓這棵樹的幸運兒，拜託一定要分享。圖／台北市立動物園提供 普通狨在可愛的耶誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。圖／台北市立動物園提供

