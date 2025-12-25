快訊

拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大貓熊抱著作為氣味行豐物的木屑花布耶誕花圈。圖／台北市立動物園提供
今天是耶誕節，台北市立動物園也特地準備「耶誕禮物」給園內動物們，讓牠們一同感受節日喜悅。園方透露，這些都是保育員和志工親手打造的行為豐富化物件，可以增加動物探索的機會，刺激動物們自然行為表現，增加生活樂趣。

⭐2025總回顧

動物園照養團隊不定期會製作行為豐富化物件給動物們，今天搭配節慶，應景來針對主題大展身手，帶給動物們新鮮的刺激與互動。

例如大貓熊抱著作為氣味行豐物的木屑花布耶誕花圈，水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈，穿山甲在巨型藏食耶誕樹上攀爬找尋食物，普通狨在可愛的耶誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。

園方說，石虎戶外場長出迷你耶誕樹「抓抓柱」，要是有幸運兒看到石虎在抓抓這棵樹，拜託一定要分享。

穿山甲在巨型藏食耶誕樹上攀爬找尋食物。圖／台北市立動物園提供
水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈。圖／台北市立動物園提供
石虎戶外場長出迷你耶誕樹「抓抓柱」，台北動物園喊話看到石虎在抓抓這棵樹的幸運兒，拜託一定要分享。圖／台北市立動物園提供
普通狨在可愛的耶誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。圖／台北市立動物園提供
動物園 石虎 梅花鹿 貓熊 穿山甲

相關新聞

拆耶誕禮物！台北動物園大貓熊抱花圈、穿山甲爬耶誕樹萌翻

今天是耶誕節，台北市立動物園也特地準備「耶誕禮物」給園內動物們，讓牠們一同感受節日喜悅。園方透露，這些都是保育員和志工親...

小橘貓受困排水溝失溫險死 新北動保員救援治療幫找新家

新北市新店區安和路永豐圳處有隻橘色小貓，疑似天雨路滑掉落3公尺深的排水溝內，全身毛髮濕透、虛弱無力無法脫困，動保員獲報後...

家貓未植晶片115年元旦起開罰 最高1.5萬元

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者最高可處新台幣1萬50...

耶誕驚喜！桃園埤塘現罕見白變洋燕 鳥友：太幸運了

今天是耶誕節，桃園市大園地區埤塘出現極為罕見的生態奇景。一名參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」的鳥友，在例行調查中意外發現...

台北動物園喜迎弓角羚羊新生兒 保育員充當保母「照書養」

台北市立動物園的弓角羚羊家族12月喜迎新生小羚羊，但因初次生產的羚羊媽媽沒有如預期展現育幼行為，園方經評估，決定由保育員...

上海小貓熊何時來台？ 台北動物園揭這份文件要取得共識

雙城論壇本周末將在上海登場，尤其雙方動物交流，上海動物園小貓熊何時來台受矚。台北市立動物園代理副園長曹先紹今表示，台灣照...

