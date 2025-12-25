快訊

小橘貓受困排水溝失溫險死 新北動保員救援治療幫找新家

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保員用毛巾裹著濕透的小橘貓，並用吹風機幫忙吹乾。圖／新北市動保處提供
新北市新店區安和路永豐圳處有隻橘色小貓，疑似天雨路滑掉落3公尺深的排水溝內，全身毛髮濕透、虛弱無力無法脫困，動保員獲報後，將受困小橘貓帶回毛寶貝醫療中心檢傷醫療，小橘貓經過加強保暖、吹乾毛髮、餵食營養品及輸液治療後已恢復健康，由住在新店的陳小姐認養，有了幸福溫暖的家。

⭐2025總回顧

負責救援的郭姓動保員表示，到救援現場時，發現小橘貓窩在水溝裡靠堤旁的枯浮樹幹上，因為邊坡約有3公尺高，浮木周圍都是水，小橘貓全身濕透無力脫困，就立刻用改良式的加長型圍網捕撈，在嘗試了幾次後才將小橘貓救援上來，因為怕貓體溫快速流失有性命危險，趕緊用乾布包裹小橘貓並送醫治療。

動保處獸醫師李建沛表示，貓咪因為天生皮膚及毛髮結構的問題，所以對水比較敏感，加上貓咪天生愛乾淨會自己理毛及清潔身體，所以全身毛髮濕透對貓咪來說，是很緊迫的事情，因此小橘貓受困水溝中即使水面不高，也不會自己涉水或游泳脫困，救援人員才有機會將小橘貓救援上岸，經檢查小貓後無外傷、消化道及呼吸道均無異樣，在加強保暖、餵食營養品及輸液治療後，精神、食慾及身體機能已恢復正常。

陳姓飼主表示，聽到小橘貓受困水中及住院休養的情況時，很心疼牠之前的遭遇，他一定會好好疼牠給牠一個溫暖的家。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得盡全力保護，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

橘色小貓疑似天雨路滑掉落3公尺深的排水溝內。圖／新北市動保處提供
吹乾毛的小貓大快朵頤。圖／新北市動保處提供
小橘貓由住在新店的陳小姐認養，有了幸福溫暖的家。圖／新北市動保處提供
