飼主要有正確觀念！農業部發布寵物飼養與照顧指南通則與鳥類篇
推動多元寵物分類分級管理，協助飼主於飼養前建立正確的動物飼養與照顧知識，農業部繼2022年推出犬篇、貓篇、兔篇及哺乳類篇後，再集結國際飼養原則與專業獸醫師意見，於24日發布「寵物飼養與照顧指南－通則」及「寵物飼養與照顧指南－鳥類篇」，協助飼主於飼養寵物前充分評估，了解如何正確照顧所養寵物，避免錯誤的飼養方法造成動物生病或行為問題，指南已公布於農業部動物保護資訊網(首頁/我想了解專區/同伴動物/寵物飼養與照顧指南)，歡迎民眾多多下載運用。
⭐2025總回顧
農業部表示，「寵物飼養與照顧指南－通則」就像是養寵物的入門課，協助民眾評估自己適合的寵物類型，使飼主了解飼養動物對社會之影響與應負責任，並根據動物福利五大自由及五域觀念，說明照顧寵物時該注意哪些事項。「寵物飼養與照顧指南－鳥類篇」則是專為鳥類飼主量身打造，帶領飼主認識鳥類生理及行為特性、日常照顧及互動原則、健康管理等，並針對不同類型的鳥類提供專屬照顧重點。
為了讓更多人能輕鬆學習正確的飼養知識，強化指南的運用效果，農業部也與人事行政總處公務人力發展學院合作開發系列數位課程，其中「常見鳥類寵物飼養Q&A-讓獸醫師來告訴你」數位課程已正式上架，讓飼主透過多元管道取得正確飼養知識，減少不當對待。農業部也再次呼籲每位飼主，無論是什麼種類的動物，都應給予良好對待，寵物是家人要相伴一生，終養不棄養。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言