飼主要有正確觀念！農業部發布寵物飼養與照顧指南通則與鳥類篇

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

推動多元寵物分類分級管理，協助飼主於飼養前建立正確的動物飼養與照顧知識，農業部繼2022年推出犬篇、貓篇、兔篇及哺乳類篇後，再集結國際飼養原則與專業獸醫師意見，於24日發布「寵物飼養與照顧指南－通則」及「寵物飼養與照顧指南－鳥類篇」，協助飼主於飼養寵物前充分評估，了解如何正確照顧所養寵物，避免錯誤的飼養方法造成動物生病或行為問題，指南已公布於農業部動物保護資訊網(首頁/我想了解專區/同伴動物/寵物飼養與照顧指南)，歡迎民眾多多下載運用。

農業部表示，「寵物飼養與照顧指南－通則」就像是養寵物的入門課，協助民眾評估自己適合的寵物類型，使飼主了解飼養動物對社會之影響與應負責任，並根據動物福利五大自由及五域觀念，說明照顧寵物時該注意哪些事項。「寵物飼養與照顧指南－鳥類篇」則是專為鳥類飼主量身打造，帶領飼主認識鳥類生理及行為特性、日常照顧及互動原則、健康管理等，並針對不同類型的鳥類提供專屬照顧重點。

為了讓更多人能輕鬆學習正確的飼養知識，強化指南的運用效果，農業部也與人事行政總處公務人力發展學院合作開發系列數位課程，其中「常見鳥類寵物飼養Q&A-讓獸醫師來告訴你」數位課程已正式上架，讓飼主透過多元管道取得正確飼養知識，減少不當對待。農業部也再次呼籲每位飼主，無論是什麼種類的動物，都應給予良好對待，寵物是家人要相伴一生，終養不棄養。

寵物 動物 獸醫師

