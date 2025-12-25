家貓未植晶片115年元旦起開罰 最高1.5萬元

快訊

中央社／ 台北25日電
新北市動保處提醒貓咪飼主，115年1月1日起，未幫愛貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。（新北市動保處提供）中央社
新北市動保處提醒貓咪飼主，115年1月1日起，未幫愛貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。（新北市動保處提供）中央社

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者最高可處新台幣1萬5000元罰鍰，強化飼主責任。

依據動物保護法，2008年起，飼主必須為狗植入晶片並辦理寵物登記，違反規定者可處3000元至1萬5000元罰鍰。114年1月1日開始，家貓也納入，但相關罰責115年1月1日才生效，罰鍰相同。

農業部每2年辦理1次寵物統計，最近一次是112年，全台約有131萬隻，113年已植入晶片的有14萬6430隻，宣導1年後增加至16萬4388隻。

農業部為強化家貓飼主責任與管理，113年12月16日，公告修正「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，增列貓為應辦理登記之物種。

農業部說，貓隻植入晶片辦理寵物登記，除提高貓隻走失後尋回的機會外，登記資料可制度化管理貓隻的絕育情況，並通過法規適度遏止隨意棄養、未進行絕育的行為。避免因未絕育所造成的非法繁殖、買賣、流浪貓問題的惡化。

根據動保法規定，115年1月1日起，家貓未完成植入晶片及登記者，處3000元至1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。

張小姐飼養過6隻貓，全部都有結紮，只有1隻植入晶片，她說，這隻是2年前收養的，當初因家裡已有5隻貓，看到這隻貓時，不忍其在外流浪，先整理後帶回家，並安排送養，為避免遭到棄養，決定幫貓植晶片，後來送不出去，乾脆自己養。她現在剩下3隻貓，其他都養到10幾歲終老，她照顧得非常周全，不會發生走失及棄養，沒必要去植晶片。

陳先生有3隻貓，全部完成結紮，2隻來自收容流浪貓的單位，都已植入晶片，認養時將飼主名稱從收容單位改為自己的名字；另一隻是在路邊撿到，也養了快6年。他說，住家在大樓，電梯間是密閉，樓梯間的門很厚重，貓推不開，住家門窗都有安裝防任意開啟的設施，貓很安全，沒想過需要去植晶片。

