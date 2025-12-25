耶誕驚喜！桃園埤塘現罕見白變洋燕 鳥友：太幸運了
今天是耶誕節，桃園市大園地區埤塘出現極為罕見的生態奇景。一名參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」的鳥友，在例行調查中意外發現一隻通體潔白的洋燕個體，經確認為極其稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論，也成為今年耶誕節最特別的禮物。
⭐2025總回顧
桃園市野鳥學會表示，這隻白變洋燕是在大園地區一口埤塘旁被發現，當時鳥友正進行冬季埤塘鳥類調查的例行工作，因交通順暢，鳥友提早20分鐘抵達調查地點，在舉起望遠鏡觀察時，立即注意到遠方有一隻白色小鳥以洋燕特有的輕快振翅方式飛行。
經過仔細觀察其飛行姿勢、體型比例、尾羽分叉形狀及虹膜顏色等特徵，並透過鳥類辨識App「Merlin」進行比對確認，最終判定為洋燕的白化變異個體。令鳥友驚呼「真是太幸運了。」
桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，據埤塘塘主透露，這隻醒目的白色燕子已在當地出現約1個多月，但因行蹤飄忽，並非每日都能觀察到；所謂「白變」並非真正的全白化症，而是色素表現異常的一種類型，導致羽毛部分或大範圍呈現白色，這類個體在野外生存困難，因此格外珍貴。
桃園市野鳥學會表示，該會每年冬季進行埤塘鳥類調查，目的是透過鳥類數據累計，為政府部門的桃園埤塘多用途規畫提供科學參考。這項公民科學計畫仰賴鳥友志工的定期觀察與回報，不僅能掌握候鳥動態，也有機會記錄到罕見或異常個體，逐步累積長期生態資料，也鼓勵更多民眾參與調查行列，「不需要是專家，只要願意走到戶外、學會觀察，每個人都有機會成為自然保育的重要一環。」
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言