耶誕驚喜！桃園埤塘現罕見白變洋燕 鳥友：太幸運了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。圖／桃園市野鳥學會提供

今天是耶誕節，桃園市大園地區埤塘出現極為罕見的生態奇景。一名參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」的鳥友，在例行調查中意外發現一隻通體潔白的洋燕個體，經確認為極其稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論，也成為今年耶誕節最特別的禮物。

桃園市野鳥學會表示，這隻白變洋燕是在大園地區一口埤塘旁被發現，當時鳥友正進行冬季埤塘鳥類調查的例行工作，因交通順暢，鳥友提早20分鐘抵達調查地點，在舉起望遠鏡觀察時，立即注意到遠方有一隻白色小鳥以洋燕特有的輕快振翅方式飛行。

經過仔細觀察其飛行姿勢、體型比例、尾羽分叉形狀及虹膜顏色等特徵，並透過鳥類辨識App「Merlin」進行比對確認，最終判定為洋燕的白化變異個體。令鳥友驚呼「真是太幸運了。」

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，據埤塘塘主透露，這隻醒目的白色燕子已在當地出現約1個多月，但因行蹤飄忽，並非每日都能觀察到；所謂「白變」並非真正的全白化症，而是色素表現異常的一種類型，導致羽毛部分或大範圍呈現白色，這類個體在野外生存困難，因此格外珍貴。

桃園市野鳥學會表示，該會每年冬季進行埤塘鳥類調查，目的是透過鳥類數據累計，為政府部門的桃園埤塘多用途規畫提供科學參考。這項公民科學計畫仰賴鳥友志工的定期觀察與回報，不僅能掌握候鳥動態，也有機會記錄到罕見或異常個體，逐步累積長期生態資料，也鼓勵更多民眾參與調查行列，「不需要是專家，只要願意走到戶外、學會觀察，每個人都有機會成為自然保育的重要一環。」

桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園市大園地區埤塘在耶誕節出現稀有的「白變洋燕」，在鳥類觀察社群引發熱烈討論。圖／桃園市野鳥學會提供

