科博館「適得其所」展 鼓吹認養犬貓助拯救野生動物
國立自然科學博物館今天展出「適得其所：以動保挺野保」巡迴展，聚焦犬貓遊蕩及野生動物生存議題，透過插畫與科學調查資料，傳遞「伴侶動物」與「野生動物」面對的複雜生態處境。
科博館今天舉行「適得其所：以動保挺野保」巡迴展開幕式，展覽由科博館與農業部生物多樣性研究所共同主辦，即起在科博館陽光過道北側展出至2026年3月22日。
策展人、挺挺網絡社會企業發起人劉偉蘋指出，根據農業部統計，台灣目前仍有約14萬犬隻在街頭生活，缺乏妥善照顧，這些犬隻不只自身處境堪憂，更威脅到台灣原生種野生動物，對石虎、草鴞、穿山甲等瀕危物種造成長期壓力與族群衝擊。
展覽核心概念以「認養不只幫助犬貓，也能協助拯救野生動物」為理念，從犬貓認養價值切入，延伸至對環境影響的全面理解，強調每一次棄養、餵食行為，都可能造成生態系連鎖反應。
展場分為5五大區域，整合插畫、影像、科學資料與研究成果，引導觀眾理解動物福利、原生種與外來種等關鍵名詞概念，建立基礎認知，進而引發理性思辨。
科博館長黃文山表示，巡迴展集結社會企業、研究機構與教育單位力量，期盼藉此展覽讓更多民眾建立正確理解與知識基礎，透過落實飼主責任、認養代替購買、不棄養等實際行動，讓所有生命都能真正「適得其所」。
