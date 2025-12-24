上海小貓熊何時來台？ 台北動物園揭這份文件要取得共識

雙城論壇本周末將在上海登場，尤其雙方動物交流，上海動物園小貓熊何時來台受矚。台北市立動物園代理副園長曹先紹今表示，台灣照養的小貓熊繁殖期在2至3月，如果檢疫文件能夠取得共識，希望動物能早一點來。

北市府和上海市府去年12月在台北舉辦的雙城論壇，簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，台北動物園預計會送出一對企鵝交換對方一對小貓熊。北市議會教育委員會今天下午審查動物園明年度預算，國民黨議員秦慧珠關注動物園此行去雙城論壇的任務。

將代表園方前往的動物園代理副園長、發言人曹先紹回應，論壇已經連續幾年從簽廣義的合作協議，一直到聚焦到物種，今年已經選好個體，雙方也都取得小貓熊、黑腳企鵝的CITES（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）許可證，目前黑腳企鵝的檢疫條件仍須雙方協商努力。

曹先紹表示，小貓熊的動物輸入許可期限是到明年2月初，鑑於台灣照養的小貓熊繁殖期在2至3月，如果檢疫文件能夠取得共識，希望動物能早一點來，若立刻進檢疫，1個月後就可以來台，抵台後再經過1個月檢疫期，園方就能視個體表現狀況，安排放展與遊客相見。

秦慧珠追問明年若小貓熊1月來台、黑腳企鵝何時去上海？曹說，對台北動物園而言，考量動物繁殖期，小貓熊盡速來最重要，黑腳企鵝就看對方急不急；黑腳企鵝從台北輸出，是連歐洲動物園暨水族館協會的團隊都已經溝通好也沒有擋，現在就是兩岸間檢疫文件要就定位才可以。

黑腳企鵝部分，曹先紹說，我國的輸出許可經林保署及海保署同意後，海關還要簽CITES許可證，另外防檢署要開出檢疫條件跟檢疫證明；為了避免傳染性疫病，輸出方要檢疫1個月，到達後還要再檢疫1個月。

商品推薦