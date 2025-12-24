快訊

北市動物園極度瀕危小弓角羚羊 已能外出曬太陽

中央社／ 台北24日電
台北市立動物園今天表示，園內10日在自然繁殖下誕生的極度瀕危物種弓角羚羊寶寶。圖／擷自台北市立動物園
北市動物園今天表示，園內10日在自然繁殖下誕生的極度瀕危物種弓角羚羊寶寶，在母親慌張未育幼下，由保育員接手哺育，現已能到戶外曬太陽，未來可能跟其他羚羊學習吃草料。

動物園發布新聞稿揭露，今晚耶誕平安夜來臨前，跟市民分享冬日溫馨喜訊，10日誕生的雄性小弓角羚羊寶寶，雖然當時母親初次生產極度慌張，未出現育幼行為，轉而啟動人工哺育機制，由保育員擔任起保母角色，已能正常進食，並由保育員帶領到戶外曬太陽。

動物園說，弓角羚羊寶寶需要被密集照料，因此保育員必須從大清早到深夜挑燈排班餵奶，且正對口部餵食，牠會撇過頭不喝，必須從嘴巴側邊餵奶，才能激發弓角羚羊寶寶展現類似咀嚼的擠奶動作來喝奶。

其次，保育員們並參考過去園內的實際經驗、研究資料，調整弓角羚羊寶寶喝奶的姿勢，以確保牠順暢飲下吸收，健康成長。

動物園說，接下來還要傳授羚羊寶寶離乳吃草，而能到戶外的牠，也和其他成羊打招呼互動交流，或許日後還可以跟弓角羚羊長輩們，透過另類代間教育，學習如何進食草料。

動物園告訴中央社記者，弓角羚羊是極度瀕危的物種，為脊索動物門、哺乳綱、偶蹄目、牛科，分布在非洲撒哈拉沙漠地區，棲息在莽原、草原、沙漠，身體為米色到淡灰色，腹部、臀部及四肢的顏色較淡，眼睛下方及兩眼間有明顯的白色斑紋。

且前額有一叢濃密整齊的棕色瀏海，雌、雄頭上都長有螺旋形彎曲的角，雌性的角略細。如果打架打斷頭上的角，就不會再生長，殘缺的角會影響其社會地位。

野外壽命目前沒有一定，草食性，以草、樹葉、樹根和其他灌木為食。弓角羚羊由年長的雄羚領導數隻雌羚及牠們的子女共同生活，一群約5到20隻。

動物園進一步說，目前在人工圈養環境下，雄性個體壽命最長可到11歲，雌性個體最長可到14歲，一般來說，弓角羚羊的性成熟很早，但合適繁殖建議要到2歲左右，待身體成長到一定體重後發生；而園內這隻小弓角羚羊為自然繁殖誕下的，園內目前有數隻，是一個群體，會再嘗試讓牠跟母親互動、重建親子關係。

