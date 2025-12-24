快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

小琉球花瓶岩出現罕見玳瑁屍體 網友：保育類屍體也不能碰

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球花瓶岩海域出現一隻死亡的玳瑁，海洋保育署接獲通報後判斷屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請海巡人員現地掩埋。記者潘奕言／翻攝
小琉球花瓶岩海域出現一隻死亡的玳瑁，海洋保育署接獲通報後判斷屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請海巡人員現地掩埋。記者潘奕言／翻攝

有民眾今天在小琉球花瓶岩海域發現一隻死亡的玳瑁，在潮間帶不斷海浪沖上沖下，將影片PO網表示「QQ了玳瑁，在小琉球很少欸，RIP一路好走。」海洋保育署接獲通報後，判斷為玳瑁青少龜死亡擱淺，因屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請海巡人員現地掩埋。

⭐2025總回顧

小琉球的海龜最著名的是綠蠵龜，許多遊客都是衝著與綠蠵龜共游到小琉球旅遊。這次發現的死亡玳瑁在小琉球十分罕見，有網友留言，「玳瑁在世界上也很少喔，IUCN（世界自然保護聯盟）分類是CR極危」，也有網友提醒「保育類動物是連同屍體都不能碰哦！」

海洋保育署表示，根據「野生動物保育法」規定，無主或流蕩之保育類野生動物，以及無主之保育類野生動物產製品，包含其屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官等部分或其加工品，均應交由主管機關處理，並得委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。

另若擅自撿拾屍體，可能會被懷疑有騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖野生動物之嫌，依法可處6萬以上、30萬元以下罰金。

小琉球花瓶岩海域出現一隻死亡的玳瑁，海洋保育署接獲通報後判斷屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請海巡人員現地掩埋。記者潘奕言／翻攝
小琉球花瓶岩海域出現一隻死亡的玳瑁，海洋保育署接獲通報後判斷屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請海巡人員現地掩埋。記者潘奕言／翻攝

小琉球 保育類野生動物 屍體 綠蠵龜

延伸閱讀

北市中正橋端驚見「紅鞋女屍」 丈夫慟：才失聯3小時就成屍體

偷竊販賣屍體器官 哈佛醫學院太平間經理判刑8年

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

澎湖湖西海邊驚見5公尺不明生物 確認為長鬚鯨屍體

相關新聞

移工「煮黑面琵鷺」？ 當事人否認警查訪確認是這鳥類

有網友在社群平台披露有外籍移工獵捕野鳥及疑似「煮食黑面琵鷺」，並分享相關照片，日來引發鄉民炸鍋，該移工上午否認，南市農業...

【動物冷知識】紅交嘴雀嘴「歪」有理！左右交叉喙 秒破解松果密碼鎖

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種鳥的嘴巴，竟然長到比自己的身體還誇張！

北市動物園極度瀕危小弓角羚羊 已能外出曬太陽

台北市立動物園今天表示，園內10日在自然繁殖下誕生的極度瀕危物種弓角羚羊寶寶，在母親慌張未育幼下，由保育員接手哺育，現已...

小琉球花瓶岩出現罕見玳瑁屍體 網友：保育類屍體也不能碰

有民眾今天在小琉球花瓶岩海域發現一隻死亡的玳瑁，在潮間帶不斷海浪沖上沖下，將影片PO網表示「QQ了玳瑁，在小琉球很少欸，...

網傳獵捕黑面琵鷺案 保七總隊澄清多為白腹秧雞仍依法究責

保七總隊針對近日網路疑似外籍移工獵捕黑面琵鷺的影像與照片說明澄清。七大隊副大隊長王玉琪表示，該案源於民眾檢舉，指稱外籍移...

看到透明物別撿！劇毒物種「僧帽水母」現蹤台東南田海岸

台東縣達仁鄉南田海岸沙灘，近日被民眾發現出現大量外型特殊、色澤半透明的「僧帽水母」擱淺死亡，由於僧帽水母毒性極強，引發在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。