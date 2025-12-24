小琉球花瓶岩出現罕見玳瑁屍體 網友：保育類屍體也不能碰
有民眾今天在小琉球花瓶岩海域發現一隻死亡的玳瑁，在潮間帶不斷海浪沖上沖下，將影片PO網表示「QQ了玳瑁，在小琉球很少欸，RIP一路好走。」海洋保育署接獲通報後，判斷為玳瑁青少龜死亡擱淺，因屍體腐敗無學術價值，屏東縣政府已請海巡人員現地掩埋。
小琉球的海龜最著名的是綠蠵龜，許多遊客都是衝著與綠蠵龜共游到小琉球旅遊。這次發現的死亡玳瑁在小琉球十分罕見，有網友留言，「玳瑁在世界上也很少喔，IUCN（世界自然保護聯盟）分類是CR極危」，也有網友提醒「保育類動物是連同屍體都不能碰哦！」
海洋保育署表示，根據「野生動物保育法」規定，無主或流蕩之保育類野生動物，以及無主之保育類野生動物產製品，包含其屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官等部分或其加工品，均應交由主管機關處理，並得委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。
另若擅自撿拾屍體，可能會被懷疑有騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖野生動物之嫌，依法可處6萬以上、30萬元以下罰金。
