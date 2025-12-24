陸禽水禽飼養大不同 農業部上架照顧指南

快訊

中央社／ 台北24日電

農業部今天發布「寵物飼養與照顧指南－鳥類篇」，專為鳥類飼主量身打造，針對陸禽、水禽不同鳥類提供專屬照顧重點。

農業部發布新聞稿表示，為協助飼主於飼養前建立正確的動物飼養與照顧知識，繼111年推出犬篇、貓篇、兔篇及哺乳類篇後，今天再推出「寵物飼養與照顧指南－鳥類篇」。

「鳥類篇」專為鳥類飼主量身打造，農業部說，盼帶領飼主認識鳥類生理及行為特性、日常照顧及互動原則、健康管理等，並針對不同類型的鳥類提供專屬照顧重點。

農業部提到，鳥類照顧分為陸禽和水禽，陸禽的飼養平面空間需求高，水禽的飼養環境應避免堅硬、粗糙的地面；鳴禽生性敏感易受驚嚇、鳴唱行為是雄鳥在唱情歌；攀禽社交需求極高，須飼主用心陪伴。

此外，為了讓更多人輕鬆學習正確的飼養知識，強化指南的運用效果，農業部也與人事行政總處公務人力發展學院合作開發系列數位課程，其中「常見鳥類寵物飼養Q&A-讓獸醫師來告訴你」數位課程（網址https://elearn.hrd.gov.tw/info/10040575）已正式上架，讓飼主透過多元管道取得正確飼養知識，減少不當對待。

農業部同時發布「寵物飼養與照顧指南－通則」，集結國際飼養原則與專業獸醫師意見，協助飼主於飼養寵物前充分評估，了解如何正確照顧寵物，避免錯誤的飼養方法造成動物生病或行為問題，指南已公布於農業部動物保護資訊網。

