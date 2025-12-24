快訊

【動物冷知識】紅交嘴雀嘴「歪」有理！左右交叉喙 秒破解松果密碼鎖

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種鳥的嘴巴，竟然長到比自己的身體還誇張！

這可不是特效，而是他為了生存進化出的超強工具。

今天就一起來看看——3個鳥喙有趣的動物冷知識吧！！

刀嘴蜂鳥擁有超長的鳥喙，是所有鳥類比例中最長的，也是唯一一種鳥喙比體長（不包含尾羽）還長的鳥類。

由於他們鳥喙太長了，所以不能像其他鳥類用鳥喙整理羽毛，只能靠鳥爪來抓癢癢。

刀嘴蜂鳥主要靠吸取花冠較長的花朵花蜜為食，他們有比鳥喙還要再更長的舌頭，將鳥喙伸入花冠後，舌頭再以每秒13次高速來回伸縮，以獲取花冠中的花蜜。

有一種被稱為西番蓮的植物與刀嘴蜂鳥發展出共同演化關係，西番蓮的花冠長到幾乎只有刀嘴蜂鳥能夠取得，同時刀嘴蜂鳥也是西番蓮主要甚至是唯一的授粉者。

這是一場「你給我蜜吃，我幫你傳宗接代」的合作關係！？

一般鳥類的嘴巴閉起來時，上下喙的喙尖應該會對齊相交，但紅交嘴雀卻偏偏左右交叉，強迫症看到真的會發瘋！？

他們主要棲息在針葉林中，針葉植物會結出松果，而種子被保護在松果的鱗片裡面，這也是紅交嘴雀主要的食物來源！

紅交嘴雀會將交叉的鳥喙卡進松果的鱗片裡，利用槓桿原理將松果的鱗片掰開，並以舌頭獲取松果中的種子。

松果對其他鳥類可能是一種密碼鎖，紅交嘴雀特別的鳥喙正是那把能夠打開寶箱的鑰匙！！

黑剪嘴鷗是一種鳥喙上短下長的海鳥，這也是他們捕魚的秘密武器！！

當他們捕魚時，會貼近水面飛行，並將下喙插進水裡，靠下喙的觸覺搜尋獵物。一旦發現獵物，上喙就會迅速閉合，將其捕獲。

由於他們是靠觸覺捕魚，所以即便是夜晚光線不足的情況下，也能順利捕獲到獵物！！

有趣的是黑剪嘴鷗不是一開始就戽斗，他們剛出生時上下喙還算平整，直到四週後才開始明顯出現戽斗。

鳥類為了吃，而演化出許多不同的鳥喙，大自然的真的比我們想像的還要更厲害！！

參考資料：

