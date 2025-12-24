快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

移工「煮黑面琵鷺」？ 當事人否認警查訪確認是這鳥類

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
有網友在社群平台披露有外籍移工獵捕野鳥及疑似「煮食黑面琵鷺」，引發鄉民炸鍋，經查排除為非保育類的白腹秧雞，圖為台南市府農業局往年辦理黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演，搶救黑琵情形。圖／農業局提供
有網友在社群平台披露有外籍移工獵捕野鳥及疑似「煮食黑面琵鷺」，引發鄉民炸鍋，經查排除為非保育類的白腹秧雞，圖為台南市府農業局往年辦理黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演，搶救黑琵情形。圖／農業局提供

有網友在社群平台披露有外籍移工獵捕野鳥及疑似「煮食黑面琵鷺」，並分享相關照片，日來引發鄉民炸鍋，該移工上午否認，南市農業局也排除，警方訪查後確認是非保育類的白腹秧雞。

⭐2025總回顧

根據今年4月發布全球同步普查結果，黑面琵鷺全球總數達到7081隻。台灣記錄到 4169隻，約佔全球總數的58.9%，蟬聯全球最主要度冬棲息地。其中，台南市今年為2439隻，為近7年新高，大多分布於曾文溪口黑面琵鷺保護區、七股頂山賞鳥亭及四草野生動物保護區等區域。

而網友在社群平台Threads發文稱，部分外籍移工疑似在台灣以彈弓獵捕野鳥食用，包括黑面琵鷺，並於社群平台公開分享相關內容，由於黑面琵鷺被列為瀕臨滅絕動物保護，訊息曝光在網路引發熱議。

有鄉民怒轟「在台灣抓野鳥來吃真的不違法喔，在生態社團看到有人說這個越南人疑似獵捕黑面琵鷺，點進去看全部都是拿彈弓在打野鳥來吃跟賣，還發文說想煮黑面琵鷺？會不會在沒看見的地方他們已經對保育類下手了，政府真的都沒打算管一下嗎？！」

該名移工今已否認「煮食黑面琵鷺」情事，台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健民說，農業局第一時間已掌握相關訊息查訪，同時也請教鳥友及學者深入釐清，深入比對經查翅膀等體型，黑琵相對較大，初步已排除。

農業局也說，也會與勞工局協調，在移工相關活動、場所時持續宣導，深化保育觀念，避免移工觸法。

警政署保七總隊第七大隊今中午也發布新聞稿排除，警方表示，本案係民眾檢舉外籍移工獵捕黑面琵鷺吃食案，經請專家初步檢視照片，確認是白腹秧雞，而非黑面琵鷺等一級類保育類動物。

保七總隊強調，對於任何可能違反野生動物保育法行為，均將秉持依法行政、嚴正執法立場，倘經查證確有違法情形，必依法究辦，絕不寬貸。

呼籲民眾，黑面琵鷺依據《野生動物保育法》第4條規定，為主管機關公告列屬瀕臨絕種保育類野生動物（第一級保育類），任何獵捕、宰殺行為皆違反《野生動物保育法》，最高可處5年以下有期徒刑並科100萬元罰金，請共同重視其棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物之行為，以維護自然生態平衡。

黑面琵鷺 保育類野生動物 移工

延伸閱讀

泰博科技勞資爭議調解成立　達3共識將訂續聘原則

壢警加強反詐騙、交通安全宣導 避免移工誤觸法網

龔明鑫與大發廠商座談！聚焦對美關稅、移工勞退 林岱樺陪同

藝人直擊藍腹鷴橫屍新店街頭！動保處建議遇路殺鳥類可這樣做

相關新聞

網傳獵捕黑面琵鷺案 保七總隊澄清多為白腹秧雞仍依法究責

保七總隊針對近日網路疑似外籍移工獵捕黑面琵鷺的影像與照片說明澄清。七大隊副大隊長王玉琪表示，該案源於民眾檢舉，指稱外籍移...

移工「煮黑面琵鷺」？ 當事人否認警查訪確認是這鳥類

有網友在社群平台披露有外籍移工獵捕野鳥及疑似「煮食黑面琵鷺」，並分享相關照片，日來引發鄉民炸鍋，該移工上午否認，南市農業...

看到透明物別撿！劇毒物種「僧帽水母」現蹤台東南田海岸

台東縣達仁鄉南田海岸沙灘，近日被民眾發現出現大量外型特殊、色澤半透明的「僧帽水母」擱淺死亡，由於僧帽水母毒性極強，引發在...

設粉專助攻浪浪認養機會 梗犬「米克斯」萌照露出1周找到家

為讓流浪毛寶貝有更高的曝光度，透過多元管道推廣認養，其中FB粉專因有廣大用戶群，推廣效益佳，新北八里動物之家臉書官網超人...

花蓮玉里鴕鳥疑受驚嚇逃家 街頭狂奔半小時落網

今天上午花蓮縣玉里鎮出現一隻鴕鳥在馬路上狂奔，有民眾看到感到十分驚訝，警方獲報找到兩名飼主，原來是鴕鳥疑似受到驚嚇而逃跑...

意外驚喜！桃園首見小綠鳩 大湳森林公園迎來稀有冬候鳥

桃園市大湳森林公園近日出現「意外訪客」稀有冬候鳥小綠鳩，經野鳥學會專家確認，是桃園地區首筆紀錄，也正式成為大湳森林公園累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。