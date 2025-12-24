移工「煮黑面琵鷺」？ 當事人否認警查訪確認是這鳥類

有網友在社群平台披露有外籍移工獵捕野鳥及疑似「煮食黑面琵鷺」，並分享相關照片，日來引發鄉民炸鍋，該移工上午否認，南市農業局也排除，警方訪查後確認是非保育類的白腹秧雞。

根據今年4月發布全球同步普查結果，黑面琵鷺全球總數達到7081隻。台灣記錄到 4169隻，約佔全球總數的58.9%，蟬聯全球最主要度冬棲息地。其中，台南市今年為2439隻，為近7年新高，大多分布於曾文溪口黑面琵鷺保護區、七股頂山賞鳥亭及四草野生動物保護區等區域。

而網友在社群平台Threads發文稱，部分外籍移工疑似在台灣以彈弓獵捕野鳥食用，包括黑面琵鷺，並於社群平台公開分享相關內容，由於黑面琵鷺被列為瀕臨滅絕動物保護，訊息曝光在網路引發熱議。

有鄉民怒轟「在台灣抓野鳥來吃真的不違法喔，在生態社團看到有人說這個越南人疑似獵捕黑面琵鷺，點進去看全部都是拿彈弓在打野鳥來吃跟賣，還發文說想煮黑面琵鷺？會不會在沒看見的地方他們已經對保育類下手了，政府真的都沒打算管一下嗎？！」

該名移工今已否認「煮食黑面琵鷺」情事，台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健民說，農業局第一時間已掌握相關訊息查訪，同時也請教鳥友及學者深入釐清，深入比對經查翅膀等體型，黑琵相對較大，初步已排除。

農業局也說，也會與勞工局協調，在移工相關活動、場所時持續宣導，深化保育觀念，避免移工觸法。

警政署保七總隊第七大隊今中午也發布新聞稿排除，警方表示，本案係民眾檢舉外籍移工獵捕黑面琵鷺吃食案，經請專家初步檢視照片，確認是白腹秧雞，而非黑面琵鷺等一級類保育類動物。

保七總隊強調，對於任何可能違反野生動物保育法行為，均將秉持依法行政、嚴正執法立場，倘經查證確有違法情形，必依法究辦，絕不寬貸。

呼籲民眾，黑面琵鷺依據《野生動物保育法》第4條規定，為主管機關公告列屬瀕臨絕種保育類野生動物（第一級保育類），任何獵捕、宰殺行為皆違反《野生動物保育法》，最高可處5年以下有期徒刑並科100萬元罰金，請共同重視其棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近野生動物之行為，以維護自然生態平衡。

