看到透明物別撿！劇毒物種「僧帽水母」現蹤台東南田海岸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣達仁鄉南田海岸沙灘，近日被民眾發現出現大量外型特殊、色澤半透明的「僧帽水母」擱淺死亡。圖／讀者提供
台東縣達仁鄉南田海岸沙灘，近日被民眾發現出現大量外型特殊、色澤半透明的「僧帽水母」擱淺死亡。圖／讀者提供

台東縣達仁鄉南田海岸沙灘，近日被民眾發現出現大量外型特殊、色澤半透明的「僧帽水母」擱淺死亡，由於僧帽水母毒性極強，引發在地居民與釣客關注。縣府農業處研判，僧帽水母可能因東北季風與洋流影響，被吹上海岸線擱淺，屬自然現象，但仍提醒民眾提高警覺，避免誤觸。

⭐2025總回顧

農業處漁業畜產科長陳登裕表示，僧帽水母即使已擱淺死亡，只要體內仍保有水分，其刺細胞依舊具有毒性，民眾切勿因好奇而觸摸或撿拾。他強調，一旦不慎遭螫傷，應立即就醫處理，切勿迷信偏方或自行塗抹不明藥物，以免引發感染或過敏反應，延誤治療時機。

近日在南田海岸活動的釣客表示，清晨前往海邊準備垂釣時，就發現沙灘上散落著一整排藍紫色的僧帽水母，「以前只在新聞上看過，第一次在台東看到這麼多，真的有點嚇到。」也有居民說，遠看以為是塑膠袋或漂流垃圾，靠近後才發現外型奇特，「還好沒有用手去撿，不然後果不堪設想」。

據了解，僧帽水母並非單一生物，而是由多種生物體組成的群體生物，上半部為浮囊狀的水母體，下半部垂落的觸鬚則為水螅體，內含強烈毒素。過去台灣東部海域曾多次記錄到僧帽水母蹤跡，隨著氣候變遷、海流與海溫變化，海洋生物的活動範圍也可能受到影響。

台東縣政府農業處研判，僧帽水母可能因東北季風與洋流影響，被吹上海岸線擱淺。圖／讀者提供
台東縣政府農業處研判，僧帽水母可能因東北季風與洋流影響，被吹上海岸線擱淺。圖／讀者提供

水母 農業處 死亡

