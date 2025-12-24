看到透明物別撿！劇毒物種「僧帽水母」現蹤台東南田海岸
台東縣達仁鄉南田海岸沙灘，近日被民眾發現出現大量外型特殊、色澤半透明的「僧帽水母」擱淺死亡，由於僧帽水母毒性極強，引發在地居民與釣客關注。縣府農業處研判，僧帽水母可能因東北季風與洋流影響，被吹上海岸線擱淺，屬自然現象，但仍提醒民眾提高警覺，避免誤觸。
⭐2025總回顧
農業處漁業畜產科長陳登裕表示，僧帽水母即使已擱淺死亡，只要體內仍保有水分，其刺細胞依舊具有毒性，民眾切勿因好奇而觸摸或撿拾。他強調，一旦不慎遭螫傷，應立即就醫處理，切勿迷信偏方或自行塗抹不明藥物，以免引發感染或過敏反應，延誤治療時機。
近日在南田海岸活動的釣客表示，清晨前往海邊準備垂釣時，就發現沙灘上散落著一整排藍紫色的僧帽水母，「以前只在新聞上看過，第一次在台東看到這麼多，真的有點嚇到。」也有居民說，遠看以為是塑膠袋或漂流垃圾，靠近後才發現外型奇特，「還好沒有用手去撿，不然後果不堪設想」。
據了解，僧帽水母並非單一生物，而是由多種生物體組成的群體生物，上半部為浮囊狀的水母體，下半部垂落的觸鬚則為水螅體，內含強烈毒素。過去台灣東部海域曾多次記錄到僧帽水母蹤跡，隨著氣候變遷、海流與海溫變化，海洋生物的活動範圍也可能受到影響。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言