快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

設粉專助攻浪浪認養機會 梗犬「米克斯」萌照露出1周找到家

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北八里動物之家臉書官網超人氣萌犬「米克斯」，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，也因此順利找到幸福的家。圖／新北市動保處提供
新北八里動物之家臉書官網超人氣萌犬「米克斯」，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，也因此順利找到幸福的家。圖／新北市動保處提供

為讓流浪毛寶貝有更高的曝光度，透過多元管道推廣認養，其中FB粉專因有廣大用戶群，推廣效益佳，新北八里動物之家臉書官網超人氣萌犬「米克斯」，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，也因此順利找到幸福的家。

⭐2025總回顧

「米克斯」是一隻混到梗犬、臘腸等品種犬血統的毛寶貝，毛色也剛好偏米白色，因此得名「米克斯」，今年11月初被民眾發現在八里區頂寮二街附近遊蕩，被動保處帶回安置，牠有張呆萌的臉，、短短的雙腿，還有對大大的垂耳，模樣非常可愛，活力滿分。

八里動保員陳姮蓉表示，米克斯是大家眼中的開心果，總喜歡賴在身邊撒嬌，非常親人，是隻非常適合居家伴侶的毛寶貝。而米克斯的貼文一出，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，還被分享逾270次，累積按讚超過3千次，民眾迴響相當熱絡，也順利地找到新主人。

認養人林小姐表示，之前也有養過一隻混種梗犬「超跑」，因年老往生，偶然看到米克斯的可愛照片集，拍攝手法細膩，把狗狗的表情、神韻詮釋的相當寫實，讓她就像再次見到愛犬「超跑」，於是當下就決定要認養牠。

新北市動保處表示，新北市有8個動物之家多位於偏遠地區，因此透過網路及其他管道來提升收容動物的能見度，八里動物之家運用臉書創造驚人流量，成功地將「米克斯」介紹給大家認識，不僅幫牠找到新家，也讓其他流浪毛寶貝有機會被更多人看見，民眾在認養時不妨多考慮熟齡混種犬，這類型的毛寶貝往往有更穩定的性情，學習能力也相當優異，歡迎大家實地跟毛寶貝們互動。

米克斯 動物之家 認養 動保員 狗狗

延伸閱讀

學生實作送暖 台北海洋科大寵物系為收容毛寶貝美容

新北推「認養後訓犬課程」 協助飼主解決認養後狗狗行為問題

世界強化免疫日 新北動保處分享3招守護毛寶貝健康

保障毛寶貝用藥安全 新北動保處稽查5家動物用藥製造廠

相關新聞

設粉專助攻浪浪認養機會 梗犬「米克斯」萌照露出1周找到家

為讓流浪毛寶貝有更高的曝光度，透過多元管道推廣認養，其中FB粉專因有廣大用戶群，推廣效益佳，新北八里動物之家臉書官網超人...

花蓮玉里鴕鳥疑受驚嚇逃家 街頭狂奔半小時落網

今天上午花蓮縣玉里鎮出現一隻鴕鳥在馬路上狂奔，有民眾看到感到十分驚訝，警方獲報找到兩名飼主，原來是鴕鳥疑似受到驚嚇而逃跑...

意外驚喜！桃園首見小綠鳩 大湳森林公園迎來稀有冬候鳥

桃園市大湳森林公園近日出現「意外訪客」稀有冬候鳥小綠鳩，經野鳥學會專家確認，是桃園地區首筆紀錄，也正式成為大湳森林公園累...

中央禁家庭養危險動物如河口鱷、毒蛇 地方量能恐難查緝

農業部預告，未來擬禁養河口鱷、毒蛇等危險野生動物，並把狐獴列為「有條件飼養」動物，未來要落實政策，需要地方政府配合執行查...

民代歎動保處「史上最血汗單位」 公部門獸醫師大缺 薪水低難補人

地方政府的動保處負責執行大量查緝、訪查與環境審核，北市的執行量能落差大，加上動保意識抬頭，議員要求市府提高動保處的層級。...

有水牛…北市動物收容所像「動物園」 最長壽蜥蜴可活69年

今年10月農業部預告未來擬禁養河口鱷、毒蛇、浣熊等，並對狐獴列為「有條件飼養」動物。未來政策的落實，需要地方政府配合執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。