設粉專助攻浪浪認養機會 梗犬「米克斯」萌照露出1周找到家

為讓流浪毛寶貝有更高的曝光度，透過多元管道推廣認養，其中FB粉專因有廣大用戶群，推廣效益佳，新北八里動物之家臉書官網超人氣萌犬「米克斯」，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，也因此順利找到幸福的家。

「米克斯」是一隻混到梗犬、臘腸等品種犬血統的毛寶貝，毛色也剛好偏米白色，因此得名「米克斯」，今年11月初被民眾發現在八里區頂寮二街附近遊蕩，被動保處帶回安置，牠有張呆萌的臉，、短短的雙腿，還有對大大的垂耳，模樣非常可愛，活力滿分。

八里動保員陳姮蓉表示，米克斯是大家眼中的開心果，總喜歡賴在身邊撒嬌，非常親人，是隻非常適合居家伴侶的毛寶貝。而米克斯的貼文一出，短短一周間竟累積逾33萬多人次觸及，還被分享逾270次，累積按讚超過3千次，民眾迴響相當熱絡，也順利地找到新主人。

認養人林小姐表示，之前也有養過一隻混種梗犬「超跑」，因年老往生，偶然看到米克斯的可愛照片集，拍攝手法細膩，把狗狗的表情、神韻詮釋的相當寫實，讓她就像再次見到愛犬「超跑」，於是當下就決定要認養牠。

新北市動保處表示，新北市有8個動物之家多位於偏遠地區，因此透過網路及其他管道來提升收容動物的能見度，八里動物之家運用臉書創造驚人流量，成功地將「米克斯」介紹給大家認識，不僅幫牠找到新家，也讓其他流浪毛寶貝有機會被更多人看見，民眾在認養時不妨多考慮熟齡混種犬，這類型的毛寶貝往往有更穩定的性情，學習能力也相當優異，歡迎大家實地跟毛寶貝們互動。

