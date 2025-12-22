花蓮玉里鴕鳥疑受驚嚇逃家 街頭狂奔半小時落網

今天上午花蓮縣玉里鎮出現一隻鴕鳥在馬路上狂奔，有民眾看到感到十分驚訝，警方獲報找到兩名飼主，原來是鴕鳥疑似受到驚嚇而逃跑，大概在外面待了半小時就被抓回家，依法可罰300元至600元。

今天有民眾在Threads貼文，表示「誰購買+9史詩級的坐騎，逃跑了」，剛好車上正在播很有節奏感的音樂，吸引網友留言「音樂配上鴕鳥好搭」、「跑起來的認真模樣像是有個目的地」、「牠不用理科技執法了耶」，引起熱議。

警方調查，30歲飼主黃姓男子、曾姓男子飼養鴕鳥，平常養在玉里鎮大禹里酸酐37號對面工寮，今天上午9時30分母鴕鳥疑似受到驚嚇，逃跑到馬路上，還闖紅燈，10時跑到玉里高中附近鐵工廠，被飼主抓到帶回。 花蓮縣玉里鎮今天突然出現一隻鴕鳥跑在馬路上，讓民眾感到非常不可思議。影／玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供 花蓮縣玉里鎮今天突然出現一隻鴕鳥跑在馬路上，讓民眾感到非常不可思議。圖／玉里東岸墨魂刺青陳老闆提供

