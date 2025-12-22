聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮玉里鴕鳥疑受驚嚇逃家 街頭狂奔半小時落網
今天上午花蓮縣玉里鎮出現一隻鴕鳥在馬路上狂奔，有民眾看到感到十分驚訝，警方獲報找到兩名飼主，原來是鴕鳥疑似受到驚嚇而逃跑，大概在外面待了半小時就被抓回家，依法可罰300元至600元。
今天有民眾在Threads貼文，表示「誰購買+9史詩級的坐騎，逃跑了」，剛好車上正在播很有節奏感的音樂，吸引網友留言「音樂配上鴕鳥好搭」、「跑起來的認真模樣像是有個目的地」、「牠不用理科技執法了耶」，引起熱議。
警方調查，30歲飼主黃姓男子、曾姓男子飼養鴕鳥，平常養在玉里鎮大禹里酸酐37號對面工寮，今天上午9時30分母鴕鳥疑似受到驚嚇，逃跑到馬路上，還闖紅燈，10時跑到玉里高中附近鐵工廠，被飼主抓到帶回。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言