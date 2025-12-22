意外驚喜！桃園首見小綠鳩 大湳森林公園迎來稀有冬候鳥

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大湳森林公園近日出現稀有冬候鳥小綠鳩，經野鳥學會專家確認，是桃園地區首筆紀錄，有重要的生態價值。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園市大湳森林公園近日出現「意外訪客」稀有冬候鳥小綠鳩，經野鳥學會專家確認，是桃園地區首筆紀錄，也正式成為大湳森林公園累積的第92種野鳥紀錄，為都市綠地的生態價值再添重要註腳。

桃園市野鳥學會表示，大湳森林公園自然生態教育基地解說義工「君君」，日前與黃姓鳥友等多位野鳥愛好者在園區例行觀察鳥類，沿途拍攝並記錄到寬嘴鶲、翠鳥、極北柳鶯等野鳥，行經園區巨人天橋時，1隻羽色翠綠、體型比五色鳥明顯較大的鳥類，突然自大家眼前掠過，初看以為是五色鳥，但體型又明顯大上許多。

黃姓鳥友即時舉鏡拍攝，回放影像後確認並非五色鳥，而是鳩鴿科的綠鳩，返家後仔細比對羽色與型態特徵，並獲多位鳥類專家協助確認，該個體為小綠鳩（Treron sieboldii）未成鳥，由於其下頦非黑色，尚難判定性別，不過依2023年台灣鳥類名錄，小綠鳩被列為稀有冬候鳥。

桃園市野鳥學會表示，小綠鳩雌雄羽色差異明顯，成鳥具有黃色嘴喙、基部紅斑、鮮紅虹膜及紅橘色腳部。雄鳥羽色層次尤為鮮明，頭頸至上胸呈灰白色，胸腹間橫亙一條紫黑色寬帶，背部至尾羽則呈現亮眼翠綠色。此次觀察到的未成鳥羽色較為內斂柔和，整體呈現淡雅翠綠。觀察當日，牠停棲於苦楝樹上取食果實，僅在冬風吹動枝葉、陽光灑落時，才短暫顯露身影。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，小綠鳩生性羞怯，多半單獨活動，且擁有幾近與綠葉融為一體的保護色，即使出現在適合的棲息環境中，也常常「近在眼前卻不易察覺」。其隱密的生活習性與單獨行動特性，讓野外紀錄更顯稀少。根據國際鳥類資料庫eBird顯示，此次觀察為桃園地區首筆小綠鳩紀錄，具有重要的生態意義。

義工「君君」表示，賞鳥的樂趣正來自於這份不確定性，有時刻意尋找目標鳥種未必如願，卻可能在不經意間收穫意外的驚喜，她也邀請民眾走進大湳森林公園，只要放慢腳步、細心觀察，園區裡處處都藏著生態驚喜。

桃園市大湳森林公園近日出現稀有冬候鳥小綠鳩，經野鳥學會專家確認，是桃園地區首筆紀錄，有重要的生態價值。圖／桃園市野鳥學會提供
