水雉雛鳥最大威脅是外來魚 嘉義分署偕75志工協助移除446尾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
活動主要捕獲的外來魚種為吳郭魚、泰國鱧等。圖／林業保育署嘉義分署提供
活動主要捕獲的外來魚種為吳郭魚、泰國鱧等。圖／林業保育署嘉義分署提供

林業保育署嘉義分署在嘉義縣水上鄉九芎埤辦理外來種水生物移除活動，邀集生物多樣性研究所、嘉義縣野鳥學會、社區居民及大專院校師生共75名夥伴參與，合力移除外來魚種共55公斤、446尾，希望藉此保護水雉雛鳥免受威脅。嘉義分署表示，九芎埤目前由分署向農田水利署嘉南管理處認養，趁著停灌期抽水曬池，能改善水質並移除威脅雛鳥的泰國鱧等外來魚類，打造優質育嬰房。

嘉義分署說明，水雉雛鳥常隨親鳥在浮葉植物上覓食，肉食性外來魚種常躍出水面吞噬雛鳥，是雛鳥生存的最大威脅。這次活動邀請魚類專家協助辨識，移除外來種並將本土魚種回置，現場更設立「最大尾獎」、「最有份量獎」及「多樣性獎」增加趣味性。移除的魚隻數據均上傳公民科學調查系統iNaturalist系統作為科學紀錄，體型合適者也送往台南市野鳥學會供救傷鳥類食用。

嘉義分署本月20日趁著九芎埤抽水曬池的低水位期間，發動眾人下水抓魚。嘉義分署表示，希望透過改善水質與移除外來種，讓明年的浮葉植物生長順利，吸引水雉回流棲息繁殖。這項行動也是「嘉南國土生態綠網」計畫的具體實踐，同時呼籲民眾切勿任意放生，共同維護生態系統，提升生物多樣性安全網的效能。

為增添民眾活動參與度，外來種移除設立「最大尾獎」、「最有份量獎」及捕獲最多種物種的「多樣性獎」獎項（嘉義縣鳥會陳建樺總幹事攝）圖／林業保育署嘉義分署提供
為增添民眾活動參與度，外來種移除設立「最大尾獎」、「最有份量獎」及捕獲最多種物種的「多樣性獎」獎項（嘉義縣鳥會陳建樺總幹事攝）圖／林業保育署嘉義分署提供
參與民眾自備的各種補魚器材捕撈外來種魚類。（嘉義縣鳥會陳建樺總幹事攝）圖／林業保育署嘉義分署提供
參與民眾自備的各種補魚器材捕撈外來種魚類。（嘉義縣鳥會陳建樺總幹事攝）圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉南藥理大學的專業團隊協助將打撈上岸的魚隻分類、測量。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉南藥理大學的專業團隊協助將打撈上岸的魚隻分類、測量。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署邀集生物多樣性研究所、嘉義縣野鳥學會、塗溝社區居民與嘉南藥理大學、嘉義大學師生等伙伴一同參加九芎埤外來水生物移除。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署邀集生物多樣性研究所、嘉義縣野鳥學會、塗溝社區居民與嘉南藥理大學、嘉義大學師生等伙伴一同參加九芎埤外來水生物移除。圖／林業保育署嘉義分署提供

嘉義 水雉 野鳥

