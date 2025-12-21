聽新聞
0:00 / 0:00
民代歎動保處「史上最血汗單位」 公部門獸醫師大缺 薪水低難補人
地方政府的動保處負責執行大量查緝、訪查與環境審核，北市的執行量能落差大，加上動保意識抬頭，議員要求市府提高動保處的層級。但動保人士表示，以獸醫師為例，公部門工作量和待遇不成比例，想擴編恐怕也「找嘸人」。
議員吳志剛指出，台北和其他亞洲一線城市相比，例如新加坡、東京、首爾，北市動物保護層級偏低，動保處只是產發局下的單位；且稽查人員編制15人，現在只有10人。由於人力偏少，若台北市想成亞洲最友善的動保城市恐怕只是奢望，應提升單位層級。
議員許淑華說，北市府應盡快處理動保處人力不足問題，目前缺額高達20人，獸醫師缺額11人，缺額都逾40%，面對每年破萬件的動物救援案，讓動保處變成北市府「史上最血汗單位」。
動保處表示，會先針對員額，設法補充人力，目前稽查的人力是一人負責2行政區，以前是一人一行政區，會設法增加約聘人員。
北市獸醫師、前北市議員楊靜宇指出，北市動保處雖是北市府轄下單位，但也受中央防檢署指揮，若單一縣市要升格或擴大動保處，不是北市府能完全決定，要與中央一起考量。
他說，北市動保處獸醫師需要30多人，但現在只有18人，工作量和待遇不成比例，若擴編及提升位階，恐怕還是找不到人。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言