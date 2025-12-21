聽新聞
民代歎動保處「史上最血汗單位」 公部門獸醫師大缺 薪水低難補人

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市動保處獸醫師執行豬病業務，為豬隻採樣監測。圖／台北市動保處提供
地方政府的動保處負責執行大量查緝、訪查與環境審核，北市的執行量能落差大，加上動保意識抬頭，議員要求市府提高動保處的層級。但動保人士表示，以獸醫師為例，公部門工作量和待遇不成比例，想擴編恐怕也「找嘸人」。

議員吳志剛指出，台北和其他亞洲一線城市相比，例如新加坡、東京、首爾，北市動物保護層級偏低，動保處只是產發局下的單位；且稽查人員編制15人，現在只有10人。由於人力偏少，若台北市想成亞洲最友善的動保城市恐怕只是奢望，應提升單位層級。

議員許淑華說，北市府應盡快處理動保處人力不足問題，目前缺額高達20人，獸醫師缺額11人，缺額都逾40%，面對每年破萬件的動物救援案，讓動保處變成北市府「史上最血汗單位」。

動保處表示，會先針對員額，設法補充人力，目前稽查的人力是一人負責2行政區，以前是一人一行政區，會設法增加約聘人員。

北市獸醫師、前北市議員楊靜宇指出，北市動保處雖是北市府轄下單位，但也受中央防檢署指揮，若單一縣市要升格或擴大動保處，不是北市府能完全決定，要與中央一起考量。

他說，北市動保處獸醫師需要30多人，但現在只有18人，工作量和待遇不成比例，若擴編及提升位階，恐怕還是找不到人。

