有水牛…北市動物收容所像「動物園」 最長壽蜥蜴可活69年

今年10月農業部預告未來擬禁養河口鱷、毒蛇、浣熊等，並對狐獴列為「有條件飼養」動物。未來政策的落實，需要地方政府配合執行查緝、收容，但台北市動保處收容所目前已經像「動物園」，執行恐有很大困難。北市動保處表示未來會和中央深入討論。

根據統計，台北市家犬登記數達約12.8萬隻，登記率108%；家貓約11萬隻，登記率70％，除了犬貓，常見的寵物還有兔子、烏龜、鸚鵡、蛇、蜥蜴，甚至蜜袋鼯與蜘蛛。

議員黃瀞瑩表示，非犬貓類的寵物，台北市登記在養數量最多為兔子，共252隻，其次為烏龜，但僅2隻登記，實際上其實有更多寵物未被管控、未被追蹤，如果發生走失情形，根本找不到飼主，考驗北市有限的收容空間、有限的人力等動保量能。

她說，近5年收容動物，非犬貓類有一些特別名單，原因包括走失、棄養，禁養的寵物遭沒入等，台北市動物收容所像動物園，有二級保育台灣八哥1隻、3級保育翡翠樹蛙1隻，台灣獼猴1隻，還有1頭水牛，還有柯爾鴨、鸚鵡和狼蛛。

黃瀞瑩指出，有些收容動物的壽命可長達數十年，需要特殊飼養環境與專業照護，像柴棺龜怎麼照顧？甚至有藍眼鬣蜥，在人工飼養下最長可活69歲，是世界上最長壽的蜥蜴之一。

北市動保處指出，中央預告禁養的寵物，目前仍在研議中，有一些還是會和地方政府深入討論，也會積極和中央配合辦理，對於如何知道實際飼養對象在哪裡？可根據過去一些展演場所查獲的地方，會優先處理，也會從販賣端源頭去找，等新制上路，再和中央討論實際執行的項目。

對於收容的動物，動保處指出，水牛是陽明山上的救援案件，台灣獼猴是山區誘捕抓回來的。另外，有些動物不會被飼主帶出門，可能查不到，但像棄養，可從影片、門牌，誰放的都能追得到。

至於收容能量，動保處表示，動物救援是動保處非常重要工作，其實近年來，救援貓狗的案件愈來愈少，最多的反而是救援是鳥類。比較特殊的動物，收容所可先照顧，之後再交給特定機構照顧。 柯爾鴨也發生「逃家」。圖／新北市動保處提供

