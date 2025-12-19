快訊

排隊打疫苗！台中海洋館企鵝量體重、抽血貼繃帶 超萌模樣曝光

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海洋館的「麥哲倫企鵝」入住半年了！台中海洋館日前安排專業獸醫團隊與飼育員合作，為全體企鵝進行年終大健檢。記者黑中亮／攝影
台中海洋館的「麥哲倫企鵝」入住半年了！為確保這群嬌客能健康過年，台中海洋館日前安排專業獸醫團隊與飼育員合作，為全體企鵝進行「年終團體大健檢」；只見企鵝量體重、乖乖受檢的超萌模樣首度公開，療癒指數滿分！

台中海洋館表示，「麥哲倫企鵝」屬於溫帶企鵝，對環境濕度與衛生要求極高，館方企鵝區位於2樓，採用全台首創開放式展缸，讓遊客近距離觀察企鵝游泳與互動，原計畫引進18隻麥哲倫企鵝，但因阿根廷疫區限制，僅有6隻到位，其餘12隻延至農曆年前，目前館內共飼養6隻麥哲倫企鵝，近期健康檢查後，確認企鵝群健康活躍。​

館方表示，麥哲倫企鵝的日常照護，如觀察外觀、監測每日攝食量外，館方更偕同中興大學獸醫學院獸醫師團隊，定期執行血液及咽喉等檢測。透過專業數據分析，不僅能預防疾病發生的可能性，更能為每隻企鵝建立專屬的「健康資料庫」，全方位守護牠們的身體狀況。

獸醫師團隊分享指出，經歷前一天20小時禁食的企鵝們，檢測當天就像準備打疫苗的小朋友般，既興奮又害怕地在隔離區候診；由於企鵝從外觀難以辨識性別，飼育員細心地透過牠們翅膀上的「身分證」（彩色臂環）來確認身分，被點名的企鵝有時還會跟飼育員玩起「你追我閃」的躲貓貓，最終才乖乖上秤量體重。

隨後這群換上亮麗新羽的企鵝寶寶們，任由採檢人員於腳丫子抽血，並貼上專屬小繃帶止血；經過飼育人員觀察確認無異狀，企鵝們完成任務後，隨即重返群體，享受館方特別準備的「鮮魚大餐」，補償禁食期間的辛勞，準備好在春節期間展現出神采奕奕的姿態與大家見面。

台中海洋館表示，2026年度門票現已全面開放線上預訂，館內依然採取預約分流制以維持參觀品質，由於熱門時段名額有限，建議民眾及早訂票。台中海洋館官方網站：https://tcaqua.com.tw

被點名的企鵝有時還會跟飼育員玩起「你追我閃」的躲貓貓，最終才乖乖上秤量體重。。圖／台中海洋館提供
台中海洋館的「麥哲倫企鵝」入住半年了！台中海洋館日前安排專業獸醫團隊與飼育員合作，為全體企鵝進行年終大健檢。記者黑中亮／攝影
這群換上亮麗新羽的企鵝寶寶們，任由採檢人員於腳丫子抽血，並貼上專屬小繃帶止血。圖／台中海洋館提供
檢測當天企鵝們就像準備打疫苗的小朋友般，既興奮又害怕地在隔離區候診。圖／台中海洋館提供
企鵝 台中海洋館 獸醫師

