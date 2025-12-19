快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

飛越1700公里 韓國黑面琵鷺「12E」現身台東太平溪

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
韓國2年前繫放編號「12E」的黑面琵鷺（右），近日現身台東市太平溪出海口，再度引發鳥友關注。圖／鳥友圖供
韓國2年前繫放編號「12E」的黑面琵鷺（右），近日現身台東市太平溪出海口，再度引發鳥友關注。圖／鳥友圖供

韓國2年前繫放編號「12E」的黑面琵鷺，近日現身台東市太平溪出海口，再度引發鳥友關注。這隻冬候鳥背負衛星定位發報器，飛越約1700公里的距離，展現令人驚嘆的長途飛行能力，吸引民眾和鳥友拍攝留念。

目前太平溪下游正在進行疏濬工程，施工喧鬧，但這隻黑面琵鷺絲毫不受干擾，它在水面用扁平的喙仔細搜尋魚蝦，專注覓食的模樣成為現場亮點。細心的鳥友也注意到，牠右腳戴著藍白色環、左腳紅色環，編號正是「12E」。

鳥友表示，根據「台灣黑面琵鷺保育學會」的資料，這隻鳥的暱稱是「JIAHN」，2023年6月10日於韓國仁川南洞水庫保護區被放飛，當時牠還只是剛學會飛行的幼鳥。

鳥友說，去年10月，「JIAHN」曾2度在嘉義布袋鹽田濕地留下紀錄。這次牠從出生地一路直飛台東，堪稱背著書包的長途旅客，展現驚人的耐力。

台灣黑面琵鷺每年冬季遷徙至台東的數量相對稀少，遠不及台南和嘉義的群聚規模，且停留時間有限。鳥友們希望這隻特別的「12E」能在太平溪多停留一段時間，繼續為大家帶來近距離觀察的機會。

黑面琵鷺 平溪 台東

延伸閱讀

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

最慘不是搭錯！達人揭「首爾地鐵10大潛規則」 誤踩地雷恐招整車白眼

2年前韓國繫放 黑面琵鷺「12E」台東現蹤

傳授「啦啦隊經濟學」實務經驗 廉世彬現身文化新聞分享應援點滴

相關新聞

飛越1700公里 韓國黑面琵鷺「12E」現身台東太平溪

韓國2年前繫放編號「12E」的黑面琵鷺，近日現身台東市太平溪出海口，再度引發鳥友關注。這隻冬候鳥背負衛星定位發報器，飛越...

「虐待動物」網路聲量逾12萬！「柯基疑遭虐、人人犬舍」等5案、《動保法》討論焦點一次看

懶人包｜近三個月網路討論聚焦「加重虐殺刑責、遊蕩動物管理」；動保團體跟野保團體差在哪？什麼是遊蕩犬？

善待動物組織赴品牌服飾店倡議 籲「禁用動物皮革」

善待動物組織（PETA）今天說，某台灣服裝品牌持續販售皮草製品，造成狐狸、浣熊、兔子、海貍等動物被殘忍對待；呼籲該品牌仿...

攝影師強闖棲息地為美照肆意擺拍 瀕危「銀河蛙」恐滅群

衛報17日報導，一群瀕危的「銀河蛙」（galaxy frogs）在攝影師擅自闖入，據報為了拍照而破壞牠們的微型棲息環境後...

壽山動物園歲末迎新　鵜鶘等多種動物報到

歲末年終，壽山動物園近期陸續有鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚、長毛昏倒羊等動物進駐，預計明年初也將有新動物加入，持續豐富...

藝人直擊藍腹鷴橫屍新店街頭！動保處建議遇路殺鳥類可這樣做

藝人「柳丁哥哥」在臉書發文談到昨天在秀朗橋周邊人行道遇到一隻遭路殺的二級保育動物藍腹鷴，他說，當地算是市區，雖然左側遠方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。