飛越1700公里 韓國黑面琵鷺「12E」現身台東太平溪

韓國2年前繫放編號「12E」的黑面琵鷺，近日現身台東市太平溪出海口，再度引發鳥友關注。這隻冬候鳥背負衛星定位發報器，飛越約1700公里的距離，展現令人驚嘆的長途飛行能力，吸引民眾和鳥友拍攝留念。

目前太平溪下游正在進行疏濬工程，施工喧鬧，但這隻黑面琵鷺絲毫不受干擾，它在水面用扁平的喙仔細搜尋魚蝦，專注覓食的模樣成為現場亮點。細心的鳥友也注意到，牠右腳戴著藍白色環、左腳紅色環，編號正是「12E」。

鳥友表示，根據「台灣黑面琵鷺保育學會」的資料，這隻鳥的暱稱是「JIAHN」，2023年6月10日於韓國仁川南洞水庫保護區被放飛，當時牠還只是剛學會飛行的幼鳥。

鳥友說，去年10月，「JIAHN」曾2度在嘉義布袋鹽田濕地留下紀錄。這次牠從出生地一路直飛台東，堪稱背著書包的長途旅客，展現驚人的耐力。

台灣黑面琵鷺每年冬季遷徙至台東的數量相對稀少，遠不及台南和嘉義的群聚規模，且停留時間有限。鳥友們希望這隻特別的「12E」能在太平溪多停留一段時間，繼續為大家帶來近距離觀察的機會。

