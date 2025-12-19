2年前韓國繫放 黑面琵鷺「12E」台東現蹤
2年前在韓國繫放編號「12E」的黑面琵鷺，近日出現在台東市太平溪出海口，背著發報器飛越1700公里，展現驚人飛行能力，吸引鳥友拍攝。
台東市太平溪下游目前進行疏濬工程，雖然工程吵雜，但溪流中卻有1隻黑面琵鷺不受影響，用扁平嘴喙在水面擺動，尋找水中魚蝦，吸引鳥友。
有眼尖鳥友發現，這隻黑面琵鷺背有衛星定位發報器，右腳藍白色環、左腳紅色環編號「12E」。
莊姓鳥友今天告訴中央社記者，根據「台灣黑面琵鷺保育學會」記載，這隻冬候鳥大明星，為2023年6月在韓國仁川南洞水庫保護區（Namdong Reservoir）所繫放。
他說，去年10月發現的2筆紀錄都在嘉義布袋，這次從出生地風塵僕僕直航台東，直線距離超過1700公里，「背著書包東漂的嬌客」，展現驚人飛行能力。每年冬季遷徙到台東的黑面琵鷺只有零星數量，不像台南、嘉義這麼多，待的時間也不長，「希望這隻能待久一點」。
根據「台灣黑面琵鷺保育學會」記錄，「12E」是2023年6月10日在韓國仁川南洞水庫保護區所繫放，當時還是剛會飛的幼鳥，被暱稱為「JIAHN」，2024年10月8日及20日在嘉義布袋鹽田溼地分別被記錄到兩筆。
