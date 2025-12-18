善待動物組織赴品牌服飾店倡議 籲「禁用動物皮革」

善待動物組織（PETA）今天說，某台灣服裝品牌持續販售皮草製品，造成狐狸、浣熊、兔子、海貍等動物被殘忍對待；呼籲該品牌仿效全球百家企業與品牌，全面禁用動物皮草。

亞洲善待動物組織（PETA Asia）今天在該品牌高雄門市前進行倡議活動，一名身穿耶誕老公公服裝的參與者手持活動標語，呼籲該品牌停止「謀皮害命」，不要偷走動物的平安夜。參與活動人士本來希望能進到品牌門市進行溝通，但該門市尚未營業。

亞洲善待動物組織倡議專員陳俊甫告訴中央社記者，PETA從2年前開始與此品牌溝通，過程中多次寫信告訴品牌創辦人「動物不是用來提供人類穿戴的，人類為了將動物製成皮草服飾，動物承受無盡痛苦，甚至在清醒時被活剝皮。」

陳俊甫說，該品牌在台灣有60多家門市，在新加坡也有門市，並與不少藝人合作，希望品牌能從善如流全面禁用動物皮草。過去該品牌曾回應「將考慮減少販售動物皮草製品」，雖然今年品牌有增加販售一些仿皮草製品，但仍有販售動物皮草服裝。

PETA表示，兔子、狐狸等多數被殺害用於皮草的動物，終其一生只能被關在骯髒、狹小的鐵籠中，這些動物因壓力出現來回踱步、啃咬鐵欄，甚至是自殘行為，最後則是被殘忍殺害。

