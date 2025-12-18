快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

善待動物組織赴品牌服飾店倡議 籲「禁用動物皮革」

中央社／ 高雄18日電
亞洲善待動物組織（PETA Asia）18日至某服飾品牌在高雄的門市倡議，一名身穿耶誕老公公服裝的民眾手持活動標語，呼籲該品牌停止「謀皮害命」，不要偷走動物的平安夜。中央社
亞洲善待動物組織（PETA Asia）18日至某服飾品牌在高雄的門市倡議，一名身穿耶誕老公公服裝的民眾手持活動標語，呼籲該品牌停止「謀皮害命」，不要偷走動物的平安夜。中央社

善待動物組織（PETA）今天說，某台灣服裝品牌持續販售皮草製品，造成狐狸、浣熊、兔子、海貍等動物被殘忍對待；呼籲該品牌仿效全球百家企業與品牌，全面禁用動物皮草。

亞洲善待動物組織（PETA Asia）今天在該品牌高雄門市前進行倡議活動，一名身穿耶誕老公公服裝的參與者手持活動標語，呼籲該品牌停止「謀皮害命」，不要偷走動物的平安夜。參與活動人士本來希望能進到品牌門市進行溝通，但該門市尚未營業。

亞洲善待動物組織倡議專員陳俊甫告訴中央社記者，PETA從2年前開始與此品牌溝通，過程中多次寫信告訴品牌創辦人「動物不是用來提供人類穿戴的，人類為了將動物製成皮草服飾，動物承受無盡痛苦，甚至在清醒時被活剝皮。」

陳俊甫說，該品牌在台灣有60多家門市，在新加坡也有門市，並與不少藝人合作，希望品牌能從善如流全面禁用動物皮草。過去該品牌曾回應「將考慮減少販售動物皮草製品」，雖然今年品牌有增加販售一些仿皮草製品，但仍有販售動物皮草服裝。

PETA表示，兔子、狐狸等多數被殺害用於皮草的動物，終其一生只能被關在骯髒、狹小的鐵籠中，這些動物因壓力出現來回踱步、啃咬鐵欄，甚至是自殘行為，最後則是被殘忍殺害。

動物 品牌 服裝

延伸閱讀

試衣間「潛規則」？她走出門給朋友看卻被碎念 網不挺：走秀嗎

動保團體PETA發《賽馬娘》無聲鈴鹿骨折圖惹議 該圖明確違反二創規範

「喝醉的浣熊」美網路爆紅 動保機構出T恤募款

浣熊闖店家「喝酒開趴」 體力不支醉倒廁所被送收容所「醒酒」

相關新聞

藝人直擊藍腹鷴橫屍新店街頭！動保處建議遇路殺鳥類可這樣做

藝人「柳丁哥哥」在臉書發文談到昨天在秀朗橋周邊人行道遇到一隻遭路殺的二級保育動物藍腹鷴，他說，當地算是市區，雖然左側遠方...

善待動物組織赴品牌服飾店倡議 籲「禁用動物皮革」

善待動物組織（PETA）今天說，某台灣服裝品牌持續販售皮草製品，造成狐狸、浣熊、兔子、海貍等動物被殘忍對待；呼籲該品牌仿...

攝影師強闖棲息地為美照肆意擺拍 瀕危「銀河蛙」恐滅群

衛報17日報導，一群瀕危的「銀河蛙」（galaxy frogs）在攝影師擅自闖入，據報為了拍照而破壞牠們的微型棲息環境後...

壽山動物園歲末迎新　鵜鶘等多種動物報到

歲末年終，壽山動物園近期陸續有鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚、長毛昏倒羊等動物進駐，預計明年初也將有新動物加入，持續豐富...

台東漁民捕獲「準媽媽」長尾鯊 腹中胚胎挑戰存活極限

台東縣成功鎮新港漁民昨天在收網時意外捕獲1隻懷孕的長尾鯊，腹中胚胎已有初步成形，被漁民立即送往東部海洋生物研究中心進行處...

【動物冷知識】「周杰倫宇宙」擴張中！16隻蜘蛛都用他的歌當名字

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？周杰倫不只是一種種族，還是16種蜘蛛唷！！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。