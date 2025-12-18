快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

攝影師強闖棲息地為美照肆意擺拍 瀕危「銀河蛙」恐滅群

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度西高止山脈一群瀕危的「銀河蛙」因攝影師擅自闖入，為了拍攝照片肆意擺拍並破壞牠們的微型棲息環境後全數失蹤，已推定死亡。資料照片。路透
衛報17日報導，一群瀕危的「銀河蛙」（galaxy frogs）在攝影師擅自闖入，據報為了拍照而破壞牠們的微型棲息環境後失蹤，目前推定已經死亡。

銀河蛙的學名為「Melanobatrachus indicus」，每隻僅有指尖大小，也是所屬科別中的唯一物種，棲息於印度喀拉拉邦（Kerala）茂密雨林中的倒木下。倫敦動物學會（ZSL）研究員拉傑庫（Rajkumar K P）表示，銀河蛙身上的神奇斑點並非如部分人所誤以為的代表有毒，而被認為是一種溝通方式。

拉傑庫馬於2020年初在印度西高止山脈（Western Ghats）的雨林中，發現7隻這種「魔幻」般的蛙類。他回憶說：「我一看到這些青蛙就愛上了牠們。你會覺得牠們全身漆黑，但在燈光下，身上就會浮現一顆顆星星，彷彿銀河散落在身體之上，真的太魔幻了。」他在新冠疫情期間無法前往觀察。根據ZSL的報告，之後再度回到該地點時，這些青蛙已經消失。

他說：「當時那根又大又漂亮的倒木完全斷裂，位置也被移動。」周圍植被同樣遭到踐踏，而棲地被破壞的青蛙則完全不見蹤影。

拉傑庫馬起初懷疑是褐獴所為，但隨即判斷牠們的力量不足以翻動整根倒木，於是轉而詢問自己的追蹤員，是否曾看見其他人。追蹤員表示，曾有幾組人數不多的攝影師到訪，進一步聯繫其他追蹤員後，才逐步拼湊出事發經過。

根據追蹤員的說法，這些自然攝影師為了尋找瀕危的銀河蛙，不斷翻動雨林中的倒木。一旦找到目標，便將銀河蛙抓起擺拍。脆弱的銀河蛙透過皮膚呼吸，對外界刺激極為敏感，但攝影師卻未配戴手套。其中一名追蹤員透露，有兩隻體型較小的銀河蛙在被攝影師長時間接觸後死亡。

拉傑庫馬引述追蹤員的說法指出，這些攝影師會把銀河蛙移到背景較漂亮或長滿苔蘚的倒木上拍照，並為了取得更好的畫面，不斷將牠們從一個地方移到另一個地方，「他們那天抓了五、六隻青蛙，其中兩隻就死了。」

他在接下來的幾個月裡多次回到現場搜尋，但再也找不到任何銀河蛙，對此感到深深的「無力感」。他說：「林業部門官員其實試圖阻止這類團體進入，但他們會動用高層關係，找政客、高等法院法官之類的人取得拍照許可。」

倫敦動物學會（ZSL）爬蟲與兩棲類策展人塔普利博士（Dr Benjamin Tapley）表示，銀河蛙很可能是生命之樹上一個「古老」且「不可取代」的分支，也坦言每次在社群媒體看到銀河蛙的照片都會感到不舒服。他說：「我總會想，發生了什麼事？這張照片是怎麼拍的？牠們的棲地受到了怎樣的影響？」

塔普利強調：「我們真的希望能鼓勵人們以更合乎倫理的方式行動，如此一來，像銀河蛙這樣神奇的物種才能在未來數百萬年裡繼續繁衍生息。」

