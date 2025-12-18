快訊

壽山動物園歲末迎新　鵜鶘等多種動物報到

中央社／ 高雄18日電
高雄壽山動物園近期陸續有鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚、長毛昏倒羊等動物進駐。源自西非的侏儒羊（圖）體型嬌小，性情溫和，目前在園區的「兒童牧場」與波爾羊當鄰居。圖/高雄市觀光局提供，中央社
歲末年終，壽山動物園近期陸續有鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你、兔豚、長毛昏倒羊等動物進駐，預計明年初也將有新動物加入，持續豐富壽山動物園的動物種類與多樣性。

觀光局長高閔琳表示，近期園區除增加既有動物物種數量，也有10種新動物陸續報到，邀請市民與遊客到園區探訪動物新成員，認識動物的習性與知識。

壽山動物園今天發布新聞稿指出，全身雪白且體型龐大的鵜鶘以吃魚維生，有巨大的嘴巴，嘴下帶有一喉囊可自由伸縮，目前在園區的「友禽天地」與孔雀等禽鳥共處，每天下午保育員餵食時間最容易現身。

源自西非的侏儒羊體型嬌小，性情溫和，目前在園區的「兒童牧場」與波爾羊當鄰居。來自紐西蘭的庫你庫你豬（kunekune Pig）是草食性動物，身形矮短、個性親人，目前在空橋下的羊駝展場旁可看到牠們。

兔豚和水豚都是豚鼠科動物，但兔豚有長耳朵像兔子，主要在陸地生活，前腳4趾、後腳3趾，背部毛髮為灰色，腹部為白色，目前在園區的印度大犀鳥展場旁生活。

長毛昏倒羊原產於美國田納西州，當受到驚嚇時，肌肉會突然僵直，整隻羊就會倒下而得名，但這並非因膽小才跌倒，而是患有先天性肌強直症，目前在地勢平坦、草地柔軟的展區，與「黇鹿」一同生活。

壽山動物園邀民眾在歲末年終時與可愛的新舊動物相見歡，也邀民眾加入動物認養行列，為動物福利盡一份心力。

壽山動物園 認養

