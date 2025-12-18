藝人直擊藍腹鷴橫屍新店街頭！動保處建議遇路殺鳥類可這樣做
藝人「柳丁哥哥」在臉書發文談到昨天在秀朗橋周邊人行道遇到一隻遭路殺的二級保育動物藍腹鷴，他說，當地算是市區，雖然左側遠方有安坑山區，以海拔、棲地等情況來說，藍腹鷴出現在當地還是很不尋常，他直呼，「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」。
柳丁哥哥發文提到，昨天早上行經中和要去購物，下橋時眼角瞥見，好像有動物躺在人行道旁，趕緊停下來查看。一開始還沒認出是藍腹鷴，只覺得這隻鳥好大、羽毛好美，仔細一瞧那鳥羽毛的顏色，心想該不會是藍腹鷴吧？趕緊查鳥類圖片確認無誤。
他說，因為在市區遇到藍腹鷴的路殺，實在是太罕見了，況且又是二級保育動物，趕緊聯繫生態好友，幫忙協助將這隻被路殺的藍腹鷴送往南投特生中心的生物多樣研究所，提供給單位做更進一步的研究，也將座標上傳到路殺社—生命守護者，希望為日後研究分析多些資訊。
新北動保處回應，昨天上午8時15分入案，8時30分人派員出勤，到場時已沒有見到該隻藍腹鷴，陳情人表示已送往特生中心。
新北動保處統計，去年鳥類總救援案件有1000多件，民眾若在戶外發現疑似遭車輛撞擊的鳥類，應先保持安全距離，避免直接接觸，因受傷鳥類可能驚嚇下反擊或進一步受傷。
若情況安全且需移動動物至不致危險的路邊，可用厚手套或毛巾輕覆移置，但盡量避免刺激或擾動鳥類，立即通知新北市動保處或撥打1959動保專線，由專業人員前往處理後續救援、評估與醫療照護。
為防止鳥類遭路殺，動保處也呼籲民眾外出用路時請留意道路兩側有無動物出沒、減速慢行，以減少路殺風險。
