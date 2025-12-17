台東漁民捕獲「準媽媽」長尾鯊 腹中胚胎挑戰存活極限
台東縣成功鎮新港漁民昨天在收網時意外捕獲1隻懷孕的長尾鯊，腹中胚胎已有初步成形，被漁民立即送往東部海洋生物研究中心進行處理。研究人員將胚胎置於海水環境中，並以外部供氧維持生命跡象，嘗試培育。專家表示，母體外孵化的長尾鯊胚胎尚無成功先例，存活率極低。
新港漁市場昨天因鯊魚上岸而熱鬧非凡。剖腹取出的胚胎清楚可見粉嫩的鯊魚雛形，共有兩具，引來民眾圍觀驚呼。王姓魚販表示，她第一次見到活體「幼鯊」從母體取出，直言這種機率真的很難，希望能順利救活。
東部海洋生物研究中心研究員吳瑞賢說，目前能做的僅是將胚胎放在乾淨海水中培養，持續打氧以維持基本生命跡象。此次胚胎仍處於卵胎生早期階段，體型小，鱗片尚未形成，因此存活條件相對嚴苛，必須防止感染並密切觀察。
吳瑞賢補充，國內曾有長尾鯊胚胎成功存活的案例，但均屬晚期早產個體，鱗片已完整，情況較穩定。與此次早期胚胎相比，生存挑戰更大，目前只能持續以清潔海水與供氧方式維持生命，希望能增加存活機會。
