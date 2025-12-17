快訊

【動物冷知識】「周杰倫宇宙」擴張中！16隻蜘蛛都用他的歌當名字

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？周杰倫不只是一種種族，還是16種蜘蛛唷！！

今天我們一起來看看，3個動物名稱的冷知識吧！！

今年11月刊登於《古生物學論文集》的研究中，科學家在智利北部發現了多達 19 種晚中新世（約 2300 萬至 533 萬年前） 的鯊魚與魟魚化石，其中還包含兩種前所未見的新物種。

其中一種是古代鋸齒鯊用物種，因為鋸齒狀的吻部讓古生物學家聯想到動畫《鏈鋸人》中的鏈鋸惡魔「波奇塔」，所以便將這種新發現的鯊魚屬命名為波奇塔鋸鯊。

正巧《鏈鋸人》中的鯊魚惡魔非常崇拜鏈鋸惡魔，這種命名與流行文化產生連結，也有助於吸引年輕世代對科學產生興趣。

一樣在今年11月，澳洲發表了一種全新的蜜蜂物種。由於雌蜂頭上長著宛如惡魔般的犄角，研究人員又恰巧正在觀看 Netflix 影集《路西法（Lucifer）》，於是便將牠命名為路西法切葉蜂。

切葉蜂多屬於獨居蜂，不像一般蜜蜂有龐大的蜂群。蜜蜂媽媽會切下植物葉片，鋪設在地洞或樹洞中，打造一間間小小的「育嬰房」，接著在巢內留下花粉與花蜜，並產下一顆卵，讓孵化後的幼蟲能夠安心成長。

雖然雌蜂頭上長有犄角，而被以惡魔路西法命名，但蜜蜂媽媽還是非常有母愛的❤️

最後一個來到周杰倫宇宙！？

影音平台上，有許多靠模仿明星周杰倫走紅的藝人或網紅，甚至被網友戲稱「周杰倫已自成一族」，沒想到這個梗近年來竟然也延伸到了蜘蛛身上！？

中國的英文季刊《動物學研究：多樣性與保育》，2024年12月發表了一篇研究論文，文中一次描述了 16 種全新的蜘蛛物種。

更有趣的是，研究團隊在命名時，全都取材自周杰倫的經典歌曲，並以歌曲名稱的拼音作為學名來源，所以我們就得到了安靜艾蛛、倒帶艾蛛、龍拳艾蛛、星晴艾蛛、花海桂齊蛛、漂移新園蛛、屋頂新園蛛、晴天彭園蛛、外婆錐頭蛛、藉口宋園蛛、退後宋園蛛、擱淺唐園蛛、夜曲王園蛛、暗號尹園蛛、彩虹尹園蛛、稻香朱園蛛。

想不到周杰倫從歌壇跨足到了蛛壇，連八隻腳的都加入了呢(˶ᐢᗜᐢ˶)

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

