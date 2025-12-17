聽新聞
2級保育鳳頭蒼鷹受傷現身港區 海巡即時救援保住一命
海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍安檢所人員今天上午9點多，執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，於客輪碼頭發現1隻倒臥地面的受傷猛禽，隨即停下作業前往查看，並小心將牠帶往陰涼處暫時安置。立即通報縣府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站到場協助。
經專業人員確認，該猛禽為2級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」，外觀可見翅膀受傷、精神不佳，所幸生命跡象穩定，隨後由縣府畜產保育科接手，帶回進行進一步安置與後送醫療照護。
縣府畜產保育科表示，鳳頭蒼鷹屬於珍貴稀有的2級保育類野生動物，主要棲息於中低海拔山區的常綠林環境，偏好樹木濃密的森林，也偶爾會出現在都市公園、植物園或鄉村近人類居所的大樹間。其為雜食性猛禽，除了捕食小型動物外，也會挖掘蟻窩與蜂巢覓食。
此次在港區發現受傷個體，推測可能因環境干擾或意外撞擊所致，實際原因仍待後續觀察評估。
第13岸巡隊提醒，台東沿海地區生態資源豐富，民眾若在港區或野外發現野生動物，切勿任意觸碰或驚擾，以免造成2次傷害；夜間活動時，也應適度降低手電筒等強光使用，減少對野生動物的影響。若發現野生動物受傷或有生態保育相關狀況，可撥打海巡署118服務專線通報。
