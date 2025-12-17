快訊

2級保育鳳頭蒼鷹受傷現身港區 海巡即時救援保住一命

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
第13岸巡隊伽藍安檢所人員立即通報縣府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站到場協助。圖／第13岸巡隊提供
第13岸巡隊伽藍安檢所人員立即通報縣府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站到場協助。圖／第13岸巡隊提供

海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍安檢所人員今天上午9點多，執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，於客輪碼頭發現1隻倒臥地面的受傷猛禽，隨即停下作業前往查看，並小心將牠帶往陰涼處暫時安置。立即通報縣府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站到場協助。

經專業人員確認，該猛禽為2級保育類野生動物鳳頭蒼鷹」，外觀可見翅膀受傷、精神不佳，所幸生命跡象穩定，隨後由縣府畜產保育科接手，帶回進行進一步安置與後送醫療照護。

縣府畜產保育科表示，鳳頭蒼鷹屬於珍貴稀有的2級保育類野生動物，主要棲息於中低海拔山區的常綠林環境，偏好樹木濃密的森林，也偶爾會出現在都市公園、植物園或鄉村近人類居所的大樹間。其為雜食性猛禽，除了捕食小型動物外，也會挖掘蟻窩與蜂巢覓食。

此次在港區發現受傷個體，推測可能因環境干擾或意外撞擊所致，實際原因仍待後續觀察評估。

第13岸巡隊提醒，台東沿海地區生態資源豐富，民眾若在港區或野外發現野生動物，切勿任意觸碰或驚擾，以免造成2次傷害；夜間活動時，也應適度降低手電筒等強光使用，減少對野生動物的影響。若發現野生動物受傷或有生態保育相關狀況，可撥打海巡署118服務專線通報。

海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍安檢所人員今天上午9點多，執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，於客輪碼頭發現1隻倒臥地面的受傷猛禽。圖／第13岸巡隊提供
海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍安檢所人員今天上午9點多，執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，於客輪碼頭發現1隻倒臥地面的受傷猛禽。圖／第13岸巡隊提供

保育類野生動物 海巡署 鳳頭蒼鷹

相關新聞

【動物冷知識】「周杰倫宇宙」擴張中！16隻蜘蛛都用他的歌當名字

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？周杰倫不只是一種種族，還是16種蜘蛛唷！！

台東漁民捕獲「準媽媽」長尾鯊 腹中胚胎挑戰存活極限

台東縣成功鎮新港漁民昨天在收網時意外捕獲1隻懷孕的長尾鯊，腹中胚胎已有初步成形，被漁民立即送往東部海洋生物研究中心進行處...

2級保育鳳頭蒼鷹受傷現身港區 海巡即時救援保住一命

海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍安檢所人員今天上午9點多，執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，於客輪碼頭發現1隻倒臥地面...

代價超大！他開車載毛孩少做1事挨罰2千 網搖頭：別拿生命開玩笑

一名網友在Dcard分享朋友的親身經歷，指出對方日前開車帶狗狗外出辦事，原本以為只是一下子，就讓毛孩打開車窗看看外面，沒想到回家後竟被檢舉，還收到一張2000元罰單，這才驚覺原來汽、機車載運寵物並非想像中隨意。

新北推「認養後訓犬課程」 協助飼主解決認養後狗狗行為問題

新北市動保處推「認養後訓犬課程」，幫新手飼主無憂認養。日前飼主李小姐從新店動物之家認養愛犬「Lange」，希望改善愛犬在...

冬季恆春龍鑾潭雁鴨群聚好熱鬧 墾管處辦系列活動

恆春龍鑾潭溼地為南台灣重要的冬候鳥棲息，每年冬季吸引大批北方雁鴨水鳥族群南下度冬。今年迄今龍鑾潭約記錄到16種類，但最具...

