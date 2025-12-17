快訊

新北推「認養後訓犬課程」 協助飼主解決認養後狗狗行為問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
日前飼主李小姐從新店動物之家認養愛犬「Lange」，希望改善愛犬在新環境中緊張、不安的狀況。動物之家立刻協調原本訓練師前往協助，透過專業行為評估與改善規畫，讓「Lange」逐步走出不安，重新展現快樂生活的模樣。圖／新北市動保處提供
新北市動保處推「認養後訓犬課程」，幫新手飼主無憂認養。日前飼主李小姐從新店動物之家認養愛犬「Lange」，希望改善愛犬在新環境中緊張、不安的狀況。動物之家立刻協調原本訓練師前往協助，透過專業行為評估與改善規畫，讓「Lange」逐步走出不安，重新展現快樂生活的模樣。

「Lange」今年3月被汐止民眾通報進入新店動物之家入所，應是因長期流浪而極度不安、缺乏信任感。經訓犬師、工作人員及志工長期陪伴，他才慢慢放下戒心。

8月間，李小姐看到動物之家分享的影片，深受「Lange」吸引而決定帶牠回家。然而，到了新家後，「Lange」仍因環境轉換再次出現焦慮反應，甚至曾因驚慌掙脫牽繩，所幸最後沒有走失，但李小姐不知該如何是好，既心疼、又無奈，只好求助新店動物之家工作人員為李小姐，轉介訓練師到府了解。

之後，訓練師到李小姐家中拜訪，觀察環境與動物行為，確認問題源自「新環境不適應」，為李小姐與「Lange」量身製訂，提供隔離空間規畫、生活作息安排與減敏訓練。經過飼主與訓練師的持續努力，「Lange」終於穩定下來，成了家人們口中的「小暖男」。

李小姐表示，Lange在三次課程的訓練下，「Lange」明顯進步，不僅情緒放鬆，甚至不再害怕吹風機與剪指甲。訓練師除了行為訓練，還帶給飼主許多飼養的新觀念，在與Lange的相處中都得以應用，受益良多。

新店動物之家李站長表示，許多狗狗在認養初期出現吠叫、逃脫、緊張、自我保護等行為，其實多源自不安、陌生環境、習慣改變等因素，並不是「不乖」或「故意」。認養後適應期是建立關係最重要的時間點，飼主越早掌握正確方法，動物越能快速穩定，避免因誤解造成壓力累積。

動保處表示，凡向動物之家認養犬隻的飼主，如遇行為或教養困擾，都可優先安排至毛寶貝生命教育園區接受犬隻行為課程；若認養三個月內出現嚴重行為問題，亦可依狀況安排訓犬師到府協助，減輕飼主壓力並降低退回率。希望每隻被認養的動物，都可以有屬於自己一輩子溫暖的家，也期許認養人不離不棄照顧牠們，陪伴牠們、用耐心給予毛寶貝重新開始新生活的機會。

